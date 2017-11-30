Киевлянина приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с агрессором

Житель Киева приговорен к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Такое решение принял Деснянский районный суд Киева, сообщает пресс-центр СБУ.

“Сотрудники СБУ установили, что подполковник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР в отставке был завербован российскими спецслужбами после начала агрессии РФ против нашей страны. Он получил задание через подкуп привлекать к “сотрудничеству” украинских военнослужащих для получения сведений о боевых частях и подразделениях Вооруженных сил в районе проведения антитеррористической операции”, – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в Киеве мужчина вышел с предложением о “сотрудничестве” на командира одного из подразделений бригады Вооруженных сил. После встречи офицер украинской армии сразу обратился в СБУ с информацией о “контакте”.

В апреле 2016 года сотрудники СБУ задержали агента в пункте пропуска “Сеньковка” в Черниговской области. Он направлялся на территорию Брянской области (Россия) для встречи с представителем российской военной разведки.

Во время досмотра вещей российского агента правоохранители обнаружили скрытые под подкладкой верхней одежды секретные документы. По замыслу кураторов, российские спецслужбы должны получить информацию о системе фортификационного обустройства одной из бригад Вооруженных сил в районе проведения АТО и диспозиции украинских военных подразделений.

По заключению военных экспертов, полученная информация была бы использована противником в нанесении огневых ударов по позициям украинской армии и проведении диверсионной деятельности.

Деснянский районный суд Киева признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Lb.ua.