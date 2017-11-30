Сколько орков развелось?

В России решили пересчитать гоблинов, орков, эльфов, джедаев, ситхов и других игровых персонажей в Интернете

Российские власти приняли решение составить реестр российских геймеров. С такой инициативой выступило руководство Роскомнадзора, и она уже была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение уже получило руководство ФСБ, которому и поручено составить этот реестр.

Одним из оснований для принятия такого решения, по-видимому, является то, что геймеры уклоняются от уплаты налогов. Неудивительно, что добывая в играх золото и другие игровые полезные ископаемые, зарабатывая внутриигровые валюты, получая миллионные виртуальные доходы, геймеры не платят налоги в российские бюджеты, и тем самым подрывают экономику. А ведь в условиях введенных против России санкций на счету каждая поступившая в казну копейка… Потому все провайдеры отныне обязаны внести в реестр всемогущей российской спецслужбы всех компьютерных игроков, часами зависающих на тысячах игровых сайтов в сети Интернет.

Пока остается открытым вопрос, каким именно образом будут учитываться виртуальные игровые доходы, и какие планируются ставки для налогообложения. Ведь будет несправедливо брать со всех геймеров по одинаковой фиксированной ставке. Но это пока вопрос будущего, сейчас «контора» приступает к переписи всех гоблинов, орков, эльфов, джедаев и ситхов и прочих персонажей, расплодившихся на различных игровых серверах. Дело несомненно первоочередной важности и влияющее на государственную безопасность, недаром именно ФСБ отвечает за составление реестра.

При все абсурдности данной идеи, в логике Роскомнадзору не откажешь: взять под контроль геймеров и заставить их всех дополнительно оплачивать телекоммуникационные услуги – решение многих задач Роскомнадзора в плане извлечения прибыли на пустом месте, просто по факту своего существования. А ведь немалые средства могут понадобиться уже в ближайшее время. Несмотря на секвестирование федерального, да и региональных бюджетов – средств уже не хватает даже на элементарные нужды, а ведь тем временем президент Владимир Путин поставил ряд первоочередных вопросов-вызовов.

https://politua.org/2017/11/30/30191/

Во-первых, Россия должна развивать электронную экономику. Никто правда не знает точно, что имел в виду Владимир Путин, но такая задача поставлена, и исполнители взяли под козырек. Видимо, упомянутые ранее виртуальные орки и есть элемент этой самой электронной коммерции, раз их решили обложить дополнительным оброком.

Вторым из стоящих современных вызовов можно назвать развитие в России своего производства телекоммуникационного оборудования. Вслед за широко разрекламированным лет 7 назад российским YotaPhone, надо теперь строить и свои базовые станции, чтобы обеспечивать связь. Видимо, для этого опять придется задействовать китайских, тайваньских и сингапурских производителей, чтобы базовые станции были хоть как-то похожи на рабочие устройства, а не на Царь-пушку или Царь-колокол. Напомним что легендарные Царь-пушка и Царь-колокол лишь внешне напоминают функциональные устройства, но использовать их по назначению попросту нельзя. Впрочем, судьба YotaPhone это подтверждает – единичные экземпляры есть, но само устройство так и не поступало в продажу.

Но все перечисленное – мелочи по сравнению с самой главной задумкой президента России. А замахнулся он ни много ни мало на фрагментирование глобальной сети Интернет. Идея президента состоит в том, чтобы создать российскую альтернативу поддержки DNS-серверов. В настоящее время глобально поддержкой всей существующей системы доменных имен занимается международная некоммерческая корпорация Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. В создании данной корпорации в 1998 году непосредственное участие принимало правительство США, из-за чего в России заявляют об американском контроле на Интернетом.

Однако создание этой корпорации привело к возникновению конкурентного рынка регистрации доменных имен и даже многочисленных альтернативных систем поддержки DNS, таких например, как Chaos Computer Club (CCC) или OpenNIC и многие другие. Многие из этих альтернатив по поддержке и регистрации доменов возникли как ответ на попытки введения интернет-цензуры правительствами ряда стран. Видимо, в России решили пойти по этому же пути, создавая свою альтернативу, что в целом – прошлый век.

Впрочем, это не единственная возможность. Все слышали о криптовалюте bitcoin, но на основе данной криптографической технологии уже сейчас возможно поддерживать структуру DNS – Namecoin. Как, и в случае с bitcoin в основе данной технологии Namecoin лежит сгенерированный уникальный криптографический код и его подтверждение – blockchain – к которому привязывают всю необходимую информацию по данному интернет-адресу. Уникальность данной технологии в том, что для поддержания доменных имен не требуется централизация – система может быть распределенной, а необходимую для поддержки DNS информацию – так и вовсе можно хранить у себя на персональном устройстве.

О подобной технологии, за которой несомненно будущее, в силу защищенности доменного имени от краж и государственного контроля, в России по-видимому еще не слышали. Впрочем, у России всегда свой особый путь с отставанием от мейнстрима на десятки, а то и сотни лет…

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»