Государственный переворот как инструмент обретения власти в России

Российский правовой нигилизм проявляется как во внешней политике, так и в субъектах федерации.

Интересные процессы протекают нынче в Самарской области. Так, накануне Ленинский районный суд города Самары признал незаконным отказ администрации Самары в согласовании митинга сторонников Алексея Навального, об этом сообщает самарский информационно-аналитический портал «Засекин.Ru». Это стало следствием совершенного осенью мягкого государственного переворота в регионе и борьбы новой губернаторской команды с остатками команды предшественника.

В целом, государственный переворот является достаточно распространенным средством обретения власти в России последние 100 лет. Однако особую популярность этот инструмент получил в последние годы, при Владимире Путине, который не гнушается правового нигилизма в политической и социальной жизни России. Об этом свидетельствуют события, которые фоном оттеняют протекающую в регионах жизнь.

На прошлой неделе одной из бурно обсуждаемых тем стал «военный переворот» в российском криминально-террористическом анклаве «ЛНР». В результате, ранее отстраненный от должности «министр внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет сместил со своего поста главу «ЛНР» Игоря Плотницкого. Плотницкий бежал из управляемого им анклава в Москву, где нашел временное пристанище для себя и своей семьи.

Данное событие стало мемом, особенно на фоне совершенного военного переворота в Зимбабве, где военные отстранили от власти бессменного на протяжении более трех десятков лет президента Роберта Мугабе. Такие параллели в событиях Зимбабве и «ЛНР» породили много шуток, но в целом ситуация далека от комической.

Однако, за этим событием в «ЛНР» кроются и более серьезные причины. Во-первых свершившийся «переворот» свидетельствует о том, что российские федеральные власти слабо контролируют ситуацию в собственных криминально-террористических анклавах, несмотря на все свои усилия. Получается, что любой, кто обладает силовым ресурсом, способен захватить власть в плохо контролируемых пророссийских регионах отторгнутых от других стран. Подобное случалось и раньше в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, правда, в менее боевых обстоятельствах. Все это является фактором дестабилизации российского влияния и потери контроля Москвой над ситуацией.

Второй момент говорит о том, что такие действия могут быть если не прямо инициированы Москвой, то происходят при ее попустительстве. Противоречия тут нет, Москва пытается идти на поводу у событий, вместо того, чтобы затрачивать ресурсы на их предотвращение. Претензий к бывшему главе «ЛНР» Игорю Плотницкому накопилось много, неоднократно ходили слухи об его отставке. В таком случае даже спонтанный «государственный переворот» играет на руку Москве, которая несомненно надеется сохранить дальнейший контроль над ситуацией. «Государственные перевороты» – это стандартная схема действий российских федеральных властей даже в отношении субъектов федерации.

Основанием к такому утверждению является процесс «губернаторапада», который прокатился в России осенью этого года. Фактически со стороны федеральных властей этот процесс государственного переворота в суверенных государствах, акт захвата и узурпации власти. В первые этот процесс был запущен еще в 2004 году, когда Владимир Путин отменил выборность глав регионов и стал назначать и смещать их своими указами. Через 8 лет выборность глав регионов была возвращена, но при этом президент России сохраняет за собой право смещать с должности главу региона, что делает губернаторов зависимыми от федеральных властей и показывает все пренебрежение интересами граждан, жителей данных регионов.

Одним из первых попавших под президентский каток после выборов в своем регионе стал губернатор Брянской области Николай Денин. Его вина перед президентом заключалась в том, что он проявлял большую независимость в своем достаточно сложном регионе. Напомним, Брянская область, особенно ее юго-западная часть, очень сильно пострадала от Чернобыльской катастрофы, и регион сильно нуждается в серьезных дотационных вливаниях. Николай Денин не только сумел отстоять права своего региона на федеральном уровне, но и весьма серьезно укрепил собственную власть, ставил неприятные вопросы перед федеральным центром.

Осенью 2012 года Николай Денин несмотря на все усилия, прилагаемые федеральными властями, выиграл губернаторские выборы, оставшись в предвыборной гонке один на один с питерским коммунистом Вадимом Потомским, нынешним губернатором Орловской области. Потомский добился снятия Денина с выборов, доказав в суде подделку предоставленных в областную избирательную комиссию подписей за действующего губернатора. В то же время кандидаты от других партий и общественных движений области сняли свои кандидатуры в знак солидарности с Николаем Дениным. Вадим Потомский остался одним-единственным кандидатом в губернаторы – это угрожало полным срывом губернаторских выборов. В результате Москва оперативно отменила решение Брянского областного суда и выборы состоялись. Николай Денин получил поддержку 2/3 граждан области, Вадим Потомский проиграл.

Однако через два года, в разгар местных выборов в Брянской области, Николая Денина указом Владимира Путина снимают с должности и на его место назначают Александра Богомаза. На Николая Денина было заведено уголовное дело, в настоящее время он отбывает срок в 4 года лишения свободы за превышение должностных полномочий – выделение бюджетных средств в помощь фирме ОАО «Снежка», принадлежащей родственникам бывшего губернатора. Свою вину Николай Денин не признает, впрочем подобные действия не являются для России, чем-то исключительным – главы регионов всегда оказывают протекцию в отношении связанного с ними бизнеса.

Одним из первых шагов нового губернатора Александра Богомаза стало снятие чернобыльских статусов с городов и районов юго-запада Брянской области, которые не поддержали нового путинского назначенца. В результате, население наиболее пострадавших районов Брянской области лишилось социальной защиты. Все это укладывается в общую политику федеральных властей по уменьшению бюджетной нагрузки в отношение регионов, проводником которой и стал Александр Богомаз, не забывший однако поддержать «родные» ему южные районы, статус которых даже не понизили.

Обкатанная таким образом технология мягкого государственного переворота применяется сейчас и в других регионах подвергшихся «губернаторопаду». Коснулось это и Самарской области, где команда исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Азарова взялась за процесс очищения области от представителей предшественника Николая Меркушкина. Об этом свидетельствует вынесенное в Самаре решение суда, направленное против одного из последних «меркушкинских гнезд» в области.

Надо отметить, что Дмитрий Азаров публично никак не обсуждает своего предшественника, всячески избегая упоминания его имени. Внешне новый губернатор сосредоточился на подготовке к XXI Чемпионату мира по футболу – работе, практически проваленной предшественником. Решение этой проблемы имеет две составляющие: собственно, приготовление к грядущему спортивному событию мирового масштаба, и второе – несомненно подготовка почвы для проведения шоу «Выборы Путина» в марте 2018 года.

В рамках второго процесса в области проводится зачистка политического поля от людей предшественника. Трогать самого Николая Меркушкина для Дмитрия Азарова небезопасно, так как президент назначил бывшего губернатора своим представителем на Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Однако, расправиться с представителями его команды на местах под прикрытием борьбы с превышением должностных полномочий, разоблачением коррупции и так далее – более чем правильный тактический ход, призванный создать надежную почву для положительной картинки шоу «Выборы Путина».

Такова была цель свершенного государственного переворота, когда росчерком пера московский правитель решает, как жить целому региону, наплевав по сути на волеизъявление граждан этого региона. Да, конечно, Николай Меркушкин не пользовался популярностью в области. Хотя собственными же стараниями и он сам, и руководимая им область обрели печальную мировую известность, но не граждане области в итоге решили его судьбу. Меркушкин пал жертвой государственного переворота с грубым попранием суверенности субъекта федерации, нарушением прав волеизъявления граждан.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»