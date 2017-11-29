“Глава” так называемого крымского “парламента” Владимир Константинов заявил, что Украина за последние три года превратилась в “больного человека Европы”, как Османская империя в XIX веке накануне своего распада.

Об этом он сказал на сессии крымского “парламента”.

“За три года, прошедших после “государственного переворота”, Украина превратилась в “больного человека Европы”, которого никто не хочет содержать и лечить. В XIX веке “больным человеком Европы” называли Османскую империю. “Болезнь” закончилась распадом империи”, – сказал предатель.

РИА Новости