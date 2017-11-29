В Минске не договорились об обмене пленными

Дата обмена пленными в Минске так и не была согласована.
Об этом заявила представитель “ЛНР” в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
По ее словам, дату обмена пленными согласовать не удалось, якобы, из-за решения украинской стороны.
“Дата обмена будет согласована дополнительно, так как Украина попросила время для “процессуальной очистки” людей”, – утверждает Кобцева.
Сепаратистка также сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы фейковая республика подтвердила готовность к обмену.
Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук заявлял, что обмен пленными в формате “всех на всех” может пройти только в два этапа.