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Новости

В Минске не договорились об обмене пленными

"РИА Новости"
29 ноября 2017

Дата обмена пленными в Минске так и не была согласована.

Об этом заявила представитель “ЛНР” в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

По ее словам, дату обмена пленными согласовать не удалось, якобы, из-за решения украинской стороны.

“Дата обмена будет согласована дополнительно, так как Украина попросила время для “процессуальной очистки” людей”, – утверждает Кобцева.

Сепаратистка также сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы фейковая республика подтвердила готовность к обмену.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук заявлял, что обмен пленными в формате “всех на всех” может пройти только в два этапа.

“РИА Новости”

Tags: ДЛНР, Минск, Обмен пленными

© Гуляй Поле

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