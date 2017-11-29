Российский суд постановил заблокировать сервис BlaBlaCar

Суд Тимашевского района Краснодарского края удовлетворил заявление прокуратуры, которая потребовала заблокировать в России сервис совместных поездок BlaBlaCar.

Российский оператор сервиса ООО “Комьюто Рус” обжалует решение.

Жалобу в прокуратуру на деятельность BlaBlaCar подала ассоциация “Региональный автотранспортный союз (РАС)”. Как считают в организации, сервис способствует регулярным нелегальным коммерческим перевозкам. Прокуратура, в свою очередь, обратилась суд. В своем заявлении ведомство указало, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, которые осуществляют перевозки без разрешения.

По данным “Коммерсанта”, в регионе несколько водителей, которые находят попутчиков через BlaBlaCar, привлечены к административной ответственности.

Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько рассказал газете, что приложением часто пользуются таксисты-нелегалы, а также водители автобусов и микроавтобусов. Некоторые водители, по его данным, совершают по несколько рейсов в день, что не соответствует понятию райдшеринг.

В РАС подчеркнули, что с появлением сервиса объем междугородних автоперевозок сократился на 15-20%. Он подчеркнул, что количество предложений по популярным направлениям в BlaBlaCar сопоставимо с количеством официальным рейсов.

“Государство в этой ситуации не контролирует ни состояние транспорта, ни самого водителя, а нелегальные поездки представляют угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью ее населения, так как могут использоваться криминальными структурами, в том числе террористами”, – пояснил Дынько.

В ООО “Комьюто Рус” рассказали, что компанию не оповестили о судебном заседании, о решении она узнала от одного из клиентов. Компания намерена обжаловать проставление суда.

“Мы намерены доказать, что райдшеринг не нарушает законов РФ”, – сказал представитель компании. Он добавил, что пользующиеся услугами сервиса водители не зарабатывают деньги, а только покрывают часть расходов на бензин.

BlaBlaCar – сервис, который предлагает водителям и пассажирам находить попутчиков. Пользователь сервиса, как правило, только компенсирует затраты на топливо, у приложения есть максимально допустимая стоимость поездки. В России компания начала работать в феврале 2014 года. В 2016 году сервис начал взимать с пользователей сервисный сбор за бронирование мест в машине.

“Коммерсантъ”