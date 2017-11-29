Арестованный в Канаде хакер признался в сотрудничестве с ФСБ

Арестованный в Канаде хакер казахского происхождения Карим Баратов, которого, по версии американского следствия, наняли сотрудники российского ФСБ, признался в работе на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Об этом говорится на сайте Минюста США. По словам Баратова, он осуществил взлом более 11 тыс. аккаунтов Yahoo в интересах ФСБ.

Баратов в своих показаниях заявил, что взломы происходили в период с 2010 года по март 2017 года, когда его задержали правоохранительные органы Канады.

Он раскрыл схему взлома почтовых ящиков. По его словам, он рассылал письма с адреса, схожего с почтовым провайдером. Внутри писем были ссылки, перейдя по которым нужно было заполнить анкету своими данными. После того, как пользователи делали это, Баратов делал скриншоты их почтовых ящиков и отправлял своим заказчикам. Они присылали ему деньги, и в обмен на них Баратов предоставлял им информацию об аккаунтах.

Минюст США указываает на то, что “покупателями” Баратова были “заговорщики из ФСБ”. По версии следствия, ими были двое офицеров ведомства – Дмитрий Докучаев и Игорь Щусин. Американское ведомство предъявило им обвинения в причастности к кибератаке. Кроме того, по делу также проходит еще один хакер – россиянин Алексей Белан.

В России Докучаева арестовали в январе 2017 года. Вместе с ним был задержан его коллега – глава одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Их обвиняют в государственной измене. По информации источника “Интерфакса”, обвиняемые офицеры ФСБ могли передавать информацию ЦРУ США.

Lb.ua