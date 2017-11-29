Арестованный в Канаде хакер признался в сотрудничестве с ФСБ

Арестованный в Канаде хакер казахского происхождения Карим Баратов, которого, по версии американского следствия, наняли сотрудники российского ФСБ, признался в работе на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Об этом говорится на сайте Минюста США. По словам Баратова, он осуществил взлом более 11 тыс. аккаунтов Yahoo в интересах ФСБ.
Баратов в своих показаниях заявил, что взломы происходили в период с 2010 года по март 2017 года, когда его задержали правоохранительные органы Канады.
Он раскрыл схему взлома почтовых ящиков. По его словам, он рассылал письма с адреса, схожего с почтовым провайдером. Внутри писем были ссылки, перейдя по которым нужно было заполнить анкету своими данными. После того, как пользователи делали это, Баратов делал скриншоты их почтовых ящиков и отправлял своим заказчикам. Они присылали ему деньги, и в обмен на них Баратов предоставлял им информацию об аккаунтах.
Российские хакеры торгуют личными данными высокопоставленных американцев
Минюст США указываает на то, что “покупателями” Баратова были “заговорщики из ФСБ”. По версии следствия, ими были двое офицеров ведомства – Дмитрий Докучаев и Игорь Щусин. Американское ведомство предъявило им обвинения в причастности к кибератаке. Кроме того, по делу также проходит еще один хакер – россиянин Алексей Белан.
В России Докучаева арестовали в январе 2017 года. Вместе с ним был задержан его коллега – глава одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Их обвиняют в государственной измене. По информации источника “Интерфакса”, обвиняемые офицеры ФСБ могли передавать информацию ЦРУ США.