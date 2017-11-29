В печенках. Они воевали с Украиной

Нынешняя война – это попытка России сделать то, что не смог сделать СССР.

На днях в общении с военными снова всплыло желание одной из частей отпраздновать юбилей. 100 лет или 90, неважно. Аргумент – это же наша история. Пришлось у любителей отпраздновать выводить историю от РККА спросить: «А чем занималась Красная Армия в 1933-м?» Мало кто отважился на ответ. Он ужасен: Красная Армия стояла заградотрядами, когда комиссары голодом убивали нас. Красная Армия – каратели, которые штыками довели крестьян до людоедства. Адепты “это наша страна”, вам за честь вести историю от убийц?

Почему большевики уничтожали крестьян? Маховик русификации уже был запущен, национальный состав промышленных центров уже старательно размывался, пролетарий – человек, которому неинтересны корни. Крестьяне же напротив были концентратом языка, традиций, кроме того еще и средств, которые могли быть пущены на национально-освободительное движение. Как не допустить? Уничтожить. Уморить. Голод. И “доблестная” РККА в оцеплении. Это то же, что охрана концлагерей смерти.

Моя бабушка из Луганской области. Прадедушка жил там, где голодная смерть собирала наибольшую жатву. Крестьяне… Пытались спасти всех, но повезло не всем. Так получилось, что бабушке повезло. Вот вы сейчас посмотрите на свое чадо и представьте, что на ваших глазах оно тухнет от голода. Представьте, что умирают беременные. Что кто-то сходит с ума и ест варево из близкого человека. Перенесите набор букв “голод” в свою нынешнюю жизнь. Этот ужас “тоже наша страна”? Это силой удерживала Красная армия. Ну как, отпразднуем юбилей наследственности?

Нынешняя война, это попытка России сделать то, что не смог сделать СССР. Они уничтожили нашу страну, действительно нашу, в 1921-м. Затем убивали голодом носителей традиций. Затем расстреляли интеллигенцию. Затем использовали, как пушечное мясо тех, кто сломался и подчинился. Затем исковеркали историю, сменили акценты в образовании. Тягали по лагерям несломленных. Они убивали Украину с методичностью и изуверством маньяка. Простим?

Если представить всех умерших и не рождённых и мысленно поселить их вместе, это небольшая европейская страна. Страна мертвых.

И когда кто-то пытается говорить “это не твоя война”, “это всего лишь культура”, “нам рано или поздно придется мириться”, я хочу им пожелать на мгновение ощутить себя мертвым от голода, ощутить себя не рожденным. Вкусите. Вот она такая “тоже наша страна”, нравится?

Мы все на войне. И те, кто в окопах и те, кто в тылу. И те, кто оружием, и те, кто словом, трудом, товаром, идеями, мыслью, прогрессом. Мы воюем не только за себя. Ладно, если бы лишь за себя. Нет, мы воюем и за тех, что не родились. За те “агу”, которые так и не прозвучали. За те “кохаю”, что не были сказаны. За тысячи ненаписанных книг и несбывшихся открытий. И если мы проиграем, если мы допустим в своих головах возможность “это не твоя война” и “то была тоже наша страна”, если мы будем толерантны к тем, кому “а что такого”, то миллионы не рожденных умрут снова… и снова.

Ненависть? Да. Простить? Нет. Никакие репарации, никакие “простите” не вернут не рожденных. Немцы до сих пор с чувством вины. У России вина несоизмеримо большая. России свою вину искупать столетиями. Если бы была способна. Неспособна.

Мы не наследники СССР. УССР – это фикция, это обманка, муляж. Империя сотворила этот муляж, наше поколение родилось и воспринимало эту матрицу как родное. И когда с болью и кровью мы возвращаем себе себя, нам вдруг начинают втюхивать “а что такое?”

Вспомните о не рожденных. Вы могли бы быть среди них. Просто вам повезло. Всем нам повезло. Выжить. Так вот за это надо заплатить – не прощением. Если не ради себя, то ради не рожденных, ради тех, кто сознательно сопротивлялся, оценивая свободу выше жизни. И внукам своим это надо пояснить. Чтобы никогда больше…

Карфаген должен быть разрушен.

Виталий Гайдукевич, «Новое Время»