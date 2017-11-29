В материалах дела о попытке переворота в Черногории есть фамилия Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров может быть причастен к попытке госпереворота в Черногории в 2016 году.

Это следует из письма на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором говорится, что имя чеченского лидера фигурирует в материалах дела.

Как сообщается, его главе МИД передали лидеры пророссийской оппозиции Черногории Милан Кнежевич и Андрия Мандрич, которые проходят в деле в качестве обвиняемых.

Согласно версии следствия, Кадыров призывал лидеров мусульманской общины Черногории сотрудничать с движением Демфронт для свержения действующей власти.

“С прошлой недели в обвинительных актах на суде начало фигурировать имя Рамзана Кадырова”, – говорится в письме, в котором участники провального путча просят Лаврова о поддержке.

Ранее сообщалось, что власти РФ предоставили убежище обвиняемому в попытке госпереворота в Черногории.

Напомним, ранее прокуратура Черногории заявила, что к неудавшейся попытке госпереворота 16 октября причастна группа “русских националистов”, которые помимо терактов, готовили убийство премьер-министра Джукановича. В прокуратуре считают, что убить главу правительства должен был стрелок “с дальней дистанции”.

16 октября в столице Черногории Подгорице были задержаны по меньшей мере 15 человек по подозрению в подготовке к терактам, которые должны были быть осуществлены во время парламентских выборов. По данным СМИ, за их организацией стояли россияне.

Позже прокуратура Черногории назвала главных организаторов попытки путча.

Стоит отметить, что премьер Джуканович прямо обвинил Россию в финансировании кампании против присоединения Черногории к Североатлантическому альянсу, которую проводила оппозиция, к слову, проигравшая выборы.

Стремление Черногории вступить в НАТО встретило сопротивление со стороны РФ, которая неоднократно заявляла, что вступление балканской страны в военный блок не пойдет на благо ее отношениям с Москвой.

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