НАТО: Россия может осуществить агрессию с моря

В связи с повышением военной активностью РФ члены Североатлантического альянса должны быть готовы к отражению российской агрессии с моря.

Об этом на Конгрессе по европейской безопасности и обороне в Берлине заявил командующий Военно-морским флотом ФРГ вице-адмирал Андреас Краузе.

“Я не хотел бы утверждать, что мы в настоящее время стоим на грани конфликта, агрессии со стороны России, но мы должны быть в состоянии дать адекватный и своевременный ответ, если будет такое развитие”, – сказал он.

По словам командующего ВМФ, Германия и ее партнеры наблюдают повышение активности России на море, начиная с 2013 года.

Речь идет, в том числе, о ведущихся скрытно работах по развертыванию подводных мощностей.

Укринформ