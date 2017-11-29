Сергей Караганов: Россия не изменит свою внешнюю политику

Россия не собирается менять свою внешнюю политику, поскольку считает ее верной. Поведение РФ в мире отвлекает ее граждан от экономического положения в стране, но достаток никогда и не был для русских людей определяющим понятием.

Об этом российский ученый-международник, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, Декан Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ и разработчик геополитической стратегии для Владимира Путина Сергей Караганов заявил в интервью австрийской газете «Die Presse». Перевод статьи опубликован на сайте «Россия в глобальной политике».

«Во-первых, безопасность. Вся наша история есть борьба за выживание. Иногда мы вели ее в активном режиме, расширяя наши границы. Суверенитет и оборона – вот наши национальные идеи. Это проявилось и на Украине, когда западные союзы, в том числе НАТО начали расширение на территории, за которые Россия и Украина заплатили миллионами человеческих жизней. Если бы НАТО включило Украину в свои ряды, это было бы абсолютным вызовом к войне, ведь 2500 километров границы с Украиной оказались бы незащищенными. Слава Богу, Россия действовала так, как она действовала, и предотвратила тем самым неизбежную большую войну в Европе», − сказал Караганов.

При этом он согласился с предположением журналиста о том, что российская активная внешняя политика отвлекает россиян от внутренних проблем в экономике.

«Конечно. С одной стороны, она нацелена на защиту мира и безопасности в мире и у нас в стране. В другой стороны, правящий класс у нас получает сильную поддержку. Просто потому, что неуспешная внешняя политика 80-х и 90-х годов создала у нас ощущение уязвимости. И это чувство было еще усилено нашими друзьями на Западе, проводившими глупую нео-веймаровскую политику, расширение союзов, таких как ЕС и НАТО, вопреки нашим желаниям. Представление, что мы хотим на кого-то напасть, смешно и глупо. У нас нет таких целей, это первое. Второе: мы считаем себя правыми, так как мы только отвечали на преступную политику, которую вел Запад после того как СССР, Россия перестали его сдерживать», − резюмировал он.

«Россия в глобальной политике»