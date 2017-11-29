Как-нибудь потом. Евросоюз не считается с Восточной Европой

Странам-партнерам не предложили ни малейшей перспективы того, чего они хотят больше всего – членства в ЕС.

Если саммит Восточного партнерства с ЕС в Брюсселе прошел мимо вас, не корите себя. О нем легко забыть, хотя это событие многое сказало о делах Евросоюза в странах Восточной Европы.

Гордое начало восточному партнерству положил саммит в Праге в мае 2009-го по инициативе министров иностранных дел Швеции и Польши – Карла Бильдта и Радослава Сикорского. Но сейчас герои восточно-западной интеграции уже не на своих постах, и это остро ощущается.

В 2009 году суть общей декларации между шестью странами Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) звучала так: “Восточное партнерство будет основываться на принципах международного права и фундаментальных ценностях, среди которых демократия, верховенство права, уважение прав человека и основных свобод, а также принципах рыночной экономики, устойчивого развития и хорошего управления”. Сегодня, кроме пустых лозунгов, мало что осталось.

Восточное партнерство развивалось вплоть до саммита в Вильнюсе в ноябре 2013-го, где Армения, Грузия и Украина вели переговоры об ассоциации, в том числе о полноценной свободной торговле. В Вильнюсе Украина должна была подписать свое соглашение об ассоциации, но президент РФ Владимир Путин убедил тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не делать этого. Тот же трюк он проделал с президентом Армении Сержем Саргсяном в сентябре 2013-го. Лишь Грузия и Молдова быстро подписали свои соглашения с ЕС.

Следующий саммит в Риге в мае 2015-го ознаменовал собой спад. И виной тому вовсе не Латвия, а недостаток стратегии у ЕС.

Легко высмеивать последний саммит, но грустно, что для этого появились причины. Американцы удивились бы его названию: “Сильнее вместе!”. ЕС адаптировал лозунг проигравшего на выборах кандидата в президенты Хиллари Клинтон. И как обычно бывает с международными коммюнике, там мало сути, хотя в этом регионе ЕС мог бы сыграть большую роль.

Во-первых, к восточному партнерству присоединились шесть государств, три из которых демократии – Грузия, Молдова и Украина, а три авторитарные страны – Азербайджан, Армения и Беларусь. На данном этапе для ЕС мало смысла держать их вместе. Таким образом, маловероятно, что союз сможет помочь трем слабым демократиям, и при этом он ничего не сможет сделать для трех остальных. Это серьезная ошибка.

Главная новость саммита в том, что ЕС заключил с Арменией достаточно бессмысленное “всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение”, которое значит гораздо меньше, чем неудачное соглашение об ассоциации 2013 года. Вместо этого ЕС должен был подготовить стратегию для Грузии, Молдовы и Украины и предложить нечто большее для Грузии, которая успела сделать гораздо больше остальных.

Во-вторых, самый важный вопрос в этой части мира – российская военная агрессия против Украины, которая длится с 2014 года. ЕС удалось не только опустить агрессию, но и «забыть» о России. Саммит остановился на эвфемизме: “Европейский Союз продолжает поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет всех своих партнеров”. ЕС дал понять, что не предлагает ни безопасности, ни даже сочувствия.

В-третьих, ключевой вопрос на территории бывшего Советского Союза – установление верховенства закона и настоящих прав на частную собственность, но это не центральный вопрос для ЕС. Совместная декларация содержит общие банальности: “Участники саммита вновь подтверждают свою приверженность укреплению демократии, верховенства закона, прав человека и основных свобод, а также принципам и нормам международного права, которые лежат в основе Восточного партнерства”. А поскольку Беларусь и Азербайджан тоже были за столом, это не являлось правдой.

Четвертое, самым важным экономическим элементом была бы финансовая поддержка со стороны ЕС и расширение доступа к европейскому рынку, который сейчас ограничен многочисленными и небольшими квотами в соглашениях о свободной торговле, заключенных с Грузией, Молдовой и Украиной. Центрально-европейское соглашение свободной торговли, присоединение к которому было бы выгодно Украине и Грузии, даже не упоминалось.

После обещания ничего не сделать в европейской декларации говорится о “большем за большее”, что “принесет пользу партнерам, которые активно проводят реформы”. Но не предлагается ничего нового, кроме того, что реформистские власти Грузии уже сделали.

На самом деле ЕС предложил странам Восточного партнерства в Брюсселе даже меньше, чем ничего. ЕС ничего не делает для их безопасности, не вознаграждает за хорошие реформы, не предлагает ни доступа к рынку, ни финансовой поддержки. Но есть ли для ЕС страна важнее Украины?

Этим европейским государствам не предложили ни малейшей перспективы того, чего они хотят больше всего – членства в ЕС, но, возможно, нам стоит быть благодарными, что саммит с членами ЕС вообще состоялся.

Андерс Аслунд, «Новое Время»