Новые санкции США против РФ вступили в силу

Санкции против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины, вступили в силу.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства финансов США.

«Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанных с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017», — говорится в сообщении Министерства финансов США.

Согласно сообщению, изменятся условия финансирования российских компаний, которые находятся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для компаний энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для компаний из финансового сектора — до 14 дней с нынешних 30.

“15 минут”