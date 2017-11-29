Россия «идет» на выборы президента Украины

Украинские силовики заявляют, что Кремль ведет работу по фальсификации выборов президента Украины в 2019 году.

В контексте этого заявления СБУ наши правоохранители сработали в режиме Капитан Очевидность. Естественно, Россия может вмешиваться в наши дела, естественно, для этого у нее есть соответствующие возможности и ресурсы. И было бы удивительно, если бы Россия этого не делала. Если Москва вмешивается в предвыборные кампании стран Европы и США, то для вмешательства в украинскую политику у россиян есть все возможности.

Полностью застраховаться от этого мы не можем. Во-первых, РФ может финансировать конкретные политические силы. Во-вторых, это информационно-агитационная работа. В Украине запрещены большинство российских телеканалов и изданий. Но остается интернет, где много популярного контента, и россияне будут задействовать этот ресурс. И в-третьих – агентура, которой много у нас и которая может оказывать влияние на результаты выборов.

Как они могут влиять? Повышать рейтинги каких-то пророссийских партий или же усиливать влияние той партии, которая не считается пророссийской, но при этом реализует выгодную для России политику. И если подобные примеры есть, украинские правоохранители должны четко указывать на то, что Россия пытается воздействовать на общественное мнение, финансировать те или иные политические силы. Правоохранители должны расследовать эти факты и обнародовать всю эту информацию. Их голословные заявления не работают.

Всем известно, что Россия давно вмешивается в наши внутренние дела. Мы имеем дело с комплексным информационным воздействием, которое не просто насаждает пророссийские настроения, а вносит раскол в украинское общество, нагнетает проблемы, связанные с межнациональными отношениями. Россия может раздувать и поддерживать различные международные конфликты, впоследствии используя против Украины. У России в этом плане есть не только ресурсы, но и опыт проведения подобных операций.

Мы должны понимать, что это серьезная проблема. Особенно для Украины. Вмешательство России может идти и посредством различных кибератак. Основными объектами могут стать государственные институты. Поэтому правоохранителям стоит сосредоточиться и на этом.

Петр Олещук, «Новое Время»