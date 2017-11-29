Разработчик стратегии РФ: Проблему Украины будем решать в ближайшие 20-30 лет

Российский ученый-международник, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, Декан Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов уверен, что Россия не потеряла окончательно Украину и обещает, что в ближайшие 20-30 РФ будет заниматься «этой проблемой».

Об этом разработчик геополитической стратегии для Владимира Путина заявил в интервью австрийской газете “Die Presse”, перевод которого опубликован на сайте “Россия в глобальной политике”.

Сайт «Гуляй Поле» приводит соответствующую выдержку из этой беседы:

− Ошибка России в том, что она не занималась Украиной первые 20 лет после распада Советского Союза. Надо было работать в культурной сфере, оказывать влияние и покупать элиту.

В: − Простите, но Россия покупала Украину неплохо!

О: − Нет, просто деньги делили. Чудовищные суммы – 250 миллиардов долларов – субсидии и разница в цене газа, которые были на Украине, частично вместе с русскими, просто украдены. Вплоть до 2006 года, когда Путин просто прекратил субсидии.

В: − А что означает для России то, что сейчас Украина хочет иначе развиваться?

О: − Украина пусть развивается, как хочет, но у меня есть собственные представления о том, куда она развивается. Но это было бы обидно для украинского народа, если бы я сейчас об этом сказал. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я много лет был председателем всех российско-украинских комиссий.

В: − Россию возмущает, что Украина идет другим путем?

О: − Она никуда не идет. Эта проблема, которой мы будем заниматься в ближайшие 20-30 лет. Потом посмотрим.

В: − Вы думаете, что Россия и Европа будут совместно этим заниматься?

О: − Надеюсь. Но пока мы занимались тем, что разрывали Украину. Российская политика была неправильная, но европейская тоже, они покупали Украину. Европа, к сожалению, не поняла, что с Украиной они берут ответственность за страну и территорию, которая находится в отчаянно плохом положении.

В: − Насколько совпадают Ваши воззрения и Путина?

О: − По внешнеполитическим вопросам совпадают, лучше не бывает. По некоторым внутриполитическим вопросам я думаю по-другому.

“Россия в глобальной политике”