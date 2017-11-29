Игра в выборы

В России понемногу раскачивается имитация избирательной президентской кампании. Пока эта страна не стала монархией с пожизненными полномочиями главы государства, формальность должна быть соблюдена.

Как таковой конкуренции нет и не будет. Победитель определен заранее ещё до официального объявления о своём участия. Пока Владимир Путин «держит интригу», а кремлевская администрация придумывает разные заманухи, чтобы оживить процесс. Даже забрасывают утки, что конкуренцию главному кандидату может составить любитель айфонов Дмитрий Медведев.

Тем не менее, роли в этом цирке распределены очень чётко и заранее.

Ксения Собчак – условный «кандидат предателей» с ее откровениями об оккупации украинского Крыма и кость либералам, которым предлагают альтернативу Навальному. Чтобы окончательно размыть так называемый оппозиционный электорат, на помощь Собчак придет опытный участник президентских гонок по-русски Григорий Явлинский.

Ещё несколько людей типа порно-актеров Елены Берковой и Алексея Панина напоминают о том, что они выступают в жанре развлечений, и выборы – неплохая возможность напомнить о себе.

Естественно, в массовке будут принимать участие и кремлёвские старцы. Так называемые вечные спарринг-партнёры и официальная «оппозиция». Это спетая троица – Зюганов, Жириновский и Миронов. Их роль примерно такая же, как и актеров из жанра видео для взрослых. Будут ругать друг друга, тем самым пытаясь вселить жизнь в избирательный процесс с заведомо запрограммированным результатом. То есть, на практике подтвердив тезис Путина: «что ни делай в первую брачную ночь – результат должен быть один». Они же будут слегка критиковать власть, причём так, что будет сложно разобрать – это «критика» или такая замаскированная ода кормчего на галере с названием «Россия».

Понятно, что все будут обещать всё хорошее и выступать против всего плохого, суля то, что заведомо реализовать невозможно, да и вряд ли кто-то хоть когда-нибудь будет пытаться. По градусу популистского бреда российские политики могут дать фору украинским.

Центральной темой российских выборов станет обсуждение международной политики, успехи на ниве вставания с колен. Обсуждение врагов вокруг «ни в чем не виноватой» России займёт одну из главных ниш. И на этом поле уже – две неравные команды: одна (Собчак-Явлинский) декларирует необходимость прекращения войны с Украиной и нормализации отношений с Западом, другая – представители так называемой парламентской оппозиции – наоборот, вернулись к уровню риторики 2014-го.

Российские коммуняки снова заговорили в студиях российских политических шоу о том, что одна рота десантников захватит Киев, а российский военных в Украине нет, потому как, если бы были, то они бомбили бы, как в Сирии. И вообще нередко слышна эта аналогия «можем повторить» «сирийский успех» в Украине. Причём это вызывает бурные аплодисменты по команде у зрителей, внушая мысль, что это действительно хороший способ освобождения Украины от украинцев.

Жириновский, тем временем, сразу после очередного выдвижения в кандидаты от ЛДПР прямо заявил о готовности использовать армию для защиты «российских соотечественников» в Украине. Товарищ Миронов продолжает без остановки использовать слово «новороссия», хотя его патрон Путин перестал молиться на этот фантом ещё три года назад.

В общем, уровень ненависти к Украине в контексте приближения выборов президента РФ снова начал зашкаливать.

Весь этот незамысловатый расклад должен привести к очередному триумфу Владимира Путина. Не случайно дату голосования уже назначили на 18 марта 2018 года – четвертый срок должен начаться в четвертую годовщину российского предательства и оккупации украинского Крыма.

На фоне других кандидатов Путин действительно выглядит безальтернативным умеренным отцом нации. Только украинский вопрос остается для Кремля нерешенным, а это значит, что в любой момент самые безумные заявления российских «патриотов» могут попытаться воплотить в жизнь.

Роман Цимбалюк, УНИАН