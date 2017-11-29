Великобритания согласилась с финобязательствами перед ЕС

Великобритания согласилась с полным объемом финансовых обязательств, на выполнении которых настаивал Евросоюз!

Согласно оценкам, это около 100 млрд евро (с учетом денег, которые страна так или иначе получает обратно, это 40-45 млрд евро). Ранее Лондон настаивал на вдвое меньшей сумме. Согласно опросам, приблизительно такими были и ожидания/пожелания большинства респондентов.

В воскресенье Sunday Times сообщала, что реальную итоговую сумму могут так и не раскрыть из политических соображений: чтобы не злить британских евроскептиков.

“ГП”