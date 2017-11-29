Путин через церковный Собор пытается повлиять на украинскую паству

По словам источника, посещение Президентом юбилейного Архирейского собора продемонстрирует уважение государства к Церкви в юбилейные дни 100 летия восстановления патриаршества.

“В каком-то смысле, это будет обращение к консервативной части граждан, к традиционным ценностям. При этом тексту речи постараются придать скорее нейтральный характер”.

Важно учитывать, что в Соборе примут участие главы Поместных церквей, клирики Русской православной церкви за рубежом и почти в полном составе епископат УПЦ.

Что позволит Президенту напрямую обратиться к аудитории с оценками и предложениями по украинской и ближневосточной повестке.

“Президенту важна эта аудитория. Они напрямую разговаривают с людьми, как с прихожанами, так и элитой и без искажений смогут донести слова первого лица российского государства”.

По словам экспертов, вряд ли посещение главой государства соборов станет в дальнейшем традицией. Ни о каком государственном направлении на цезарепапизм речь не идет. “Это все домыслы околоправославной общественности”.

Незыгарь