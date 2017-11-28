В Краснодаре именем Дзержинского назвали школу

Дума Краснодара единогласно проголосовала за присвоение средней общеобразовательной школе № 32 имени Феликса Дзержинского, возглавлявшего всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с кон­трре­во­лю­ци­ей и саботажем при СНК РСФСР.

Об этом сообщили изданию «Юга.ру» в пресс-службе гордумы.

Согласно документам гордумы, инициаторами присвоения учреждению имени Дзержинского стали сама школа и управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Отмечается, что депутаты приняли такое решение единогласно.

В качестве причины переименования школы в документах указано «увековечение памяти выдающегося государственного деятеля Дзержинского Феликса Эдмундовича».

Краснодарскую школу № 32 основали в 1976 году. Как утверждает издание, учреждение «давно подшефно службе безопасности и сотрудничает с ней». В частности, в школе есть музей «Связь поколений», где представлены экспонаты, документы, личные вещи, рассказывающие о службе ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ, а также о Великой Отечественной войне, отмечают «Юга.ру».

В свою очередь, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Светлана Саркисян сказала «Кубанским новостям», что на решение о переименовании учебного заведения повлияло не столько «многолетнее сотрудничество школы» с Управлением ФСБ Краснодарского края, сколько с ветеранами службы.

«Получилось так, что в 2017 году много знаменательных дат, например, 11 сентября отмечали 140 лет со дня рождения Феликса Дзержинского. Мы много раз хотели ходатайствовать о переименовании школы и, наконец, решились», — пояснила Саркисян.

Дзержинский до 1922 года возглавлял созданную в 1917 году Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией (ВЧК), преемником которой стало Государственное политическое управление при НКВД РСФСР.

«Юга.ру»