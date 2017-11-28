Очередной враг России – евреи

Раньше во всем был виноват Чубайс и приватизация, затем чеченцы и пиндосы, потом пятая колонна и иностранные агенты. Теперь, похоже, на первый план выходят евреи. Без них обойма российских врагов всегда не полная!

Ближайший советник Путина по части православия епископ Тихон Шевкунов 27 ноября на конференции в московском Сретенском монастыре объявил, что убийство царской семьи могло носить ритуальный характер. «У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было».

Присутствовавшая на той же конференции старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России Марина Молодцова добавила, что «следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи».

Бывший осведомитель КГБ под псевдонимом агент Михайлов, ныне выполняющий обязанности Патриарха Московского и всея Руси под псевдонимом Кирилл, выступая на открытии конференции, заявил: «Для нас это не просто вопрос о том, как совершено было это убийство. Это и вопрос, связанный с духовной жизнью нашего народа, потому что царская семья канонизирована».

Под ритуальным убийством широкие народные массы России понимают прежде всего мифические убийства евреями христианских младенцев для того, чтобы на их крови готовить мацу. Все это выглядит довольно нелепо не только с кулинарной точки зрения. Иудаизм был, вероятно, первой мировой религией, которая отказалась от человеческих жертвоприношений. В то время как в православной России ритуальные убийства совершались при участии священников вплоть до XIX века.

Так, например, историк В. Антонович приводит случай в селе Гуменец на Подолии, когда в 1738 году здесь распространилась моровая язва. «В одну из ночей жители устроили крестный ход, чтобы отвратить болезнь от села. Шли они с крестом и молитвами по окрестным полям и наткнулись во время шествия на жителя соседнего села Михаила Матковского, который искал своих пропавших лошадей. Суеверным участникам крестного хода неизвестный, бродящий ночью по полям с уздечкой в руках, показался олицетворением моровой язвы. Поначалу ограничились избиением, и Матковский, полуживой, еле дополз до своего дома. Но на другой день жители Гуменца заявились в соседнюю деревню, вытащили Матковского на улицу и вторично жестоко избили. Затем явился священник и, исповедовав Матковского, заявил: „Моё дело заботиться о душе, а о теле — ваше. Жгите скорей“. Устроили костёр и несчастного сожгли».

Такие ритуальные убийства, надо признать, не были в России повседневной практикой, и случались чаще всего во времена падежа скота, эпидемий, голода и стихийных бедствий. Даже в начале XX века в России случались убийства «колдунов», поскольку крестьяне искренне верили, что «колдуны» обладают способностью «портить» скотину. В судебной практике известны случаи оправдания убийц — особенно, когда красноречивый адвокат умело ссылался на «темноту и отсталость русской деревни». Даже когда крестьяне сами признавались в убийстве «колдуна», вердикт суда присяжных иногда освобождал их от уголовной ответственности.

Между тем, ни одного доказанного случая ритуального убийства евреями не было. Подобные обвинения выдвигались в России всегда с одной целью – разжечь антисемитские настроения и свалить свои национальные беды или управленческую немощь на мифического врага.

То же самое делает сегодня и РПЦ в содружестве с властью. Враги России в лице «пятой колонны» и «иностранных агентов» хороши по своему конспирологическому замыслу и сердечному отзыву в темной и малообразованной среде, но у них есть два существенных недостатка. Во-первых, эти «враги» могут приводить контрдоводы и тем самым снижать остроту обвинений. Во-вторых, они могут демонстрировать свою лояльность власти (вступать в официозные структуры, участвовать в совместных мероприятиях, любезничать с госчиновниками), что сводит на нет все обвинения во «враждебности».

Кремлю сегодня нужен такой враг, который не сможет ничего возразить. Либо потому, что он абсолютно мифический; либо потому, что обвинения совершенно абсурдны. Так, например, в Средние века в католической, а пуще того в протестантской Европе в принадлежности к ведьмам любили обвинять рыжеволосых женщин. Просто потому, что они рыжие! Ну что можно возразить против такого абсурдного обвинения?

В наше время обвинения в «кровавом навете» и «ритуальном убийстве» смотрятся конечно совершенно дико. Но именно это и требуется деградирующей власти. Мракобесие неопровержимо.

Соучастие власти в этой варварской вакханалии доказывается и неожиданным присутствием следователя СКР на конференции в Сретенском монастыре, и намерением дать ход расследованию по обстоятельствам «ритуального убийства» семьи Романовых, и намерением «президента» Путина присутствовать 29 ноября на открытии Архиерейского собора РПЦ, где среди прочего будет обсуждаться и тема убийства бывшего царя и его семьи.

И пусть никого не обманет завуалированный характер намечающейся антисемитской кампании. Это Адольф Гитлер мог откровенно и во всеуслышание говорить о своей ненависти к евреям. В Советском Союзе антисемитизм внедрялся с восточным лукавством и византийской изощренностью. Антисемитская кампания 1948-1953 годов начиналась с борьбы с «безродными космополитами» и «низкопоклонством перед Западом».

Сегодня власть запустила пробный шар. Она испытывает общество на адекватность. От того, какова будет общественная реакция на очередные мракобесные планы Кремля, во многом зависит наше ближайшее будущее.

Александр Подрабинек, “Контуры”