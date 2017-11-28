Климкин: Для России Украина потеряна

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что своей агрессией Россия потеряла Украину.

Об этом он сказал на восьмом Национальном экспертном форуме Институтом Горшенина.

“Давайте скажем честно. Украина для России, по крайне мере для той, что есть сейчас, потеряна. Я не футуролог, не знаю, что будет через 100 лет. Может, будет другой мир с другими правилами. Но я знаю, что для нашего поколения и поколения, следующего за нами, Украина для России, – на разумное будущее, не на два года, не на три, не на пять, – потеряна. Помню дискуссии лет десять назад: “Восток или Запад? А может и так, и так? А может поманеврируем?” Это все закончилось”, – заявил Климкин.

Министр уверен, что Украина в состоянии найти взаимопонимание и с Польшей, и с Венгрией, и с Румынией. “А вот с сегодняшней Россией мы не найдем общий язык. Это нужно честно сказать”, – заявил он.

Lb.ua