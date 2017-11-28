Кремль и ритуальное убийство царя

Кремль, отказавшись от попыток создать некую “национальную идею”, благополучно успокоился на уваровской триаде: самодержавие, православие, народность.

Увы, чудес не бывает. А если таковые и случаются, то только в худшую сторону. Еще недавно среди немногих положительных свойств российской власти можно было отметить отсутствие антисемитизма. Но увлеченность Кремля теориями заговоров, уверенность, что западные спецслужбы желают свергнуть Владимира Путина с помощью «цветной революции», неизбежно вели к выявлению зловредной нации. Той, на которую можно списать все российские беды, включая дурные дороги, отсутствие канализации в отдельных населенных пунктах, ну и, само собой разумеется, отсутствие воды в кранах. А также убийство православного государя.

Вскоре должен состояться Архиерейский собор РПЦ, в котором примет участие Владимир Путин. В современной России православная церковь с радостью взяла на себя функции отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Похоже, что перед президентскими выборами православные идеологи должны в очередной раз благословить на царство главного начальника страны. И тут из них поперло. Накануне собора была проведена конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия». В центре мероприятия был чрезвычайно актуальный для страны вопрос о подлинности найденных под Екатеринбургом и двадцать лет назад захороненных в Петропавловской крепости останков царской семьи. Важность высокого собрания подчеркивалась тем, семидесятилетний патриарх стойко вел его более девяти часов. Присутствовавший на конференции епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), именно его называют «духовником» Владимира Путина, поведал о возможном ритуальном характере убийства Николая II и его семьи.

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было», — сказал отец Тихон, являющийся секретарем церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом. Шевкунов, правда, заметил, что это нуждается в доказательствах: «Это надо доказать и обосновать. То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам… и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал».

Мне почему-то казалось, что после оправдания Бейлиса, которое произошло в 1913 году, вопрос о ритуальных убийствах для российского общества закрыт. Но, нет, Следственный комитет всерьез планирует выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством. Об этом на конференции сообщила старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова: «Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи».

На первый взгляд то, что правоохранительные органы всерьез назначают экспертизы для выяснения правильности средневековых предрассудков, выглядит вполне чудовищным. Но, с другой стороны, сегодня телевизионную премию получают люди, всерьез утверждающие, что земля плоская. В программах, претендующих на, чтобы учить молодежь нравственности, всерьез утверждают, что телегония является фактом. При этом главный начальник страны время от времени говорит о вызовах модернизации. На самом деле здесь нет противоречия. Если обществу старательно внушаются абсолютно иррациональные объяснения в сфере политики, всевозможные варианты теории заговоров — «цветные революции» — результат деятельности коварных западных спецслужб, Россия находится в окружении враждебных сил, — то нельзя избежать абсолютно фантастических трактовок в других сферах, в частности в области российской истории. И тут же появляются негодяи, которые готовы использовать и раздувать самые дикие и омерзительные предрассудки, которые, казалось бы, навеки умерли. Ведь главный по культуре недавно разъяснял, что фактом является то, что соответствует интересам страны.

Кремль, отказавшись от попыток создать некую «национальную идею», благополучно успокоился на уваровской триаде: самодержавие, православие, народность. И отдал воплощение этой идеи откровенным мракобесам. Именно тогда православные фундаменталисты потребовали уважительного отношения к собственной дикости. И подтвердили серьезность намерений, организовав скандал вокруг вполне невинного костюмного фильма «Матильда». Казалось бы, власть заняла в ходе глупейшего скандала вполне достойную позицию. Однако вера в фантастические сценарии обернулась страхом перед «православным майданом». И следственный комитет вполне всерьез проводит экспертизу факта ритуального убийства Николая II. Не исключаю, что в скором времени следственные органы всерьез займутся формой Земли…

Александр Гольц, «Новое Время»