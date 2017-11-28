Как вылечить ополчение головного мозга

Я отказываюсь верить, что это всё явь. Хочется думать, что это дурной сон, галлюцинация или иллюзия. Уколите меня, ущипните, скажите, что это всё понарошку, но нет. Это всё реальность, созданная коллективным бессознательным кучи недоумков, уверовавших в своё божественное предназначение. Они думают, что спасают русских Украины, но все здоровые русские люди уже поняли, что спасаться надо от них – ополченцев, народной милиции и прочего отребья, задутого в Донецк и Луганск «северным ветром».

Я внимательно изучил все фото и видеоматериалы с церемонии венчания господина Прилепина в Донецке. Это дикость, пошлость, показуха, китч. Нет, я совсем не против того, что двое человек связывают себя узами перед Богом. Просто подобные театральные постановки в храмах оскверняют религию в целом и православие в частности. Я тщательно вглядывался в физиономии, что стали свидетелями этого гнусного фарса. Публика отвратительная! И я очень хочу, чтобы вы сами смогли удостовериться в этом. Например, за спиной Прилепина затесался его верный оруженосец литературный критик Алексей Колобродов из города Саратов. Данный персонаж известен прежде всего тем, что уже при жизни написал биографию Прилепина с характерным названием «Захар» . Карманный холуй, написавший апологию о бездарном бумагомарателе, приперся из поволжского захолустья на украинскую землю, принеся с собой нравственную заразу дикой безвкусицы, чудовищной лести и огромной глупости. А еще Колобродов наколобродил книжку под названием «Культурный герой» . Угадаете кому посвящен сей труд? Не поверите, но Владимиру Путину. Колобродов анализирует влияние Путина на культуру – чтобы заниматься такой ерундой надо или колоться ботоксом внутривенно или сидеть на кремлевской зарплате, но поскольку в Москве никому нет дела до периферийного писаки, то наверняка это творение написано из чистой любви к президенту Российской Федерации. Еще за спиной Прилепина можно найти рэпера Ричарда Семашкова, известного также как РИЧ. Прилепин с этим молодым человеком как-то записал совместную композицию «Портрет Сталина» – это худший видеоклип за последние лет пять из тех, что я видел. Прокуренный голос гопника, похабный текст, жуткий звук, депрессивные кадры. Ощущение, что это творчество туберкулёзников, находящихся на зоне и приговоренных к пожизненному заключению за массовые убийства. Плюс само восхваление Сталина у меня лично симпатий не вызывает.

Еще на венчании Прилепина отметились Александр Тимофеев по кличке «Ташкент», отвечающий в ДНР за налоги и сборы – типичная криминальная физиономия без малейших намеков на интеллект. Певица Юлия Чичерина это просто очень и очень плохо. Спела девушка из Екатеринбурга пару песенок в начале нулевых, показалась на телеэкранах и про неё все быстро забыли. Но надо же как-то напомнить о себе! Голоса нет, внешние данные тоже так себе. И эта ошибка природы ради привлечения внимания к своей персоне решила приехать в Донбасс и пиариться на теме войны – низко, подло, цинично. Но у российских захолустных хабалок, увы, своё искаженное представление об этике и морали. Торчал там и певец Джанго, но это уж слишком малопримечательная персона.

Если мыслить глобально, то произошло вот что: отбросы российского общества очутились на Донбассе и там пользуясь неразберихой стали уверять друг друга во вселенской важности. Бывает, что в частных домах за порог выставляют мешок с мусором. Так вот Россия свой околохудожественный мусор выставила на территорию Украины. Только этот мусор совсем поехал крышей и возомнил себя гегемоном, имеющим право рассказывать, как жить всей остальной Украине! Я не хочу читать книг Прилепина и культурологических статей Колобродова. Мой слух режет та какофоническая ерунда, что производят РИЧ, Чичерина и Джанго. Только они вот навязчиво прутся на территорию Украины, не желая понимать то, что они здесь чужаки и нежданные гости.

Жених в камуфляже, невеста с пистолетом, рядом юродивые с окладистыми бородами. Это настолько архаично и безвкусно, что не поддается никакой критике. Ощущение, что вернулись на столетье назад. Мы имеем дело с массовым помешательством группы людей, решивших что на них возложена священная миссия спасения русских. Они похожи на сектантов и какой-либо диалог с ними решительно невозможен. Они не хотят слышать никакие доводы и аргументы. Особенно хрестоматийным является объяснение Прилепиным своей военной биографии. В конце девяностых он ведь воевал в Чечне в составе российской армии, т.е. сражался против сепаратизма. Прошло двадцать лет, и он теперь воюет на стороне сепаратистов. Но Прилепин объясняет это так: в Чечне я отстаивал территориальную целостность Российской Федерации, а в Донбассе воюю за права русских. Блестящая рационализация! Фантастическое умение всё перевернуть с ног на голову! Чего, спрашивается, если ты отстаивал территориальную целостность России, ты так нагло нарушаешь территориальную целостность Украины? Чего, спрашивается, если ты воюешь за права русских на Донбассе, ты не хотел учитывать право чеченцев на самоопределение? Вот как после этого явного шулерства не перейти на личные оскорбления Прилепина?

Вылечат эту секту только пули. Медикаментозному лечению они совершенно не поддаются. Они позиционируют себя настоящими русскими, но ведут себя как наихудшие кочевые цыгане, приехавшие в чужой край и громко заявляющие, что это уже их земля лишь на том основании, что они там разбили палатки и устроили пастбище для скота. Все нормы международного права для них не имеют ни малейшего значения. Они не понимают, что совершенно неинтересны остальной Украине. Кому сдались окорочковый резонер вместе с портретом Сталина? Им место на свалке истории, а не на Украине!

Произошедшее в Донецке венчание Захара Прилепина есть самое настоящее оскорбление чувств верующих и Следственный комитет Российской Федерации ну просто обязан возбудить уголовное дело по данному факту! Ополчение головного мозга это коллективный диагноз людишек, не сумевших в полной мере реализоваться у себя дома в России и поехавших на Донбасс за славой, только я вот надеюсь, что их конец будет бесславен.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»