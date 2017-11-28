Из-за санкций РФ сложнее реализовывать военные программы

Благодаря западным санкциям у России возникли проблемы с отечественными военными программами.

Об этом в ходе Национального Форума «Украина в стремлении к равновесию» заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

«Западные санкции очень сильно ударили по российским военным программам − созданию нового истребителя 5 поколения, нового танка «Армата», новой бронеплатформы. Однако денег на модернизацию и развертывание подразделений у границ Украины в России много. И то, что это делается на системной основе, доказали учения «Запад-2017», − сказал Литвиненко.

Depo.ua