СБУ: Россия собирается вмешиваться в президентские выборы 2019 года

Россия ведет работу по фальсификации президентских выборов Украине в 2019 году

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время заседания “Национального экспертного форума”.

“Основная угроза – это подрыв ситуации изнутри. То, что мы видим, основные направления российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в быструю и молниеносную войну, все наши противники рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей, путем других вещей и идет целенаправленная работа – подготовка к выборам 2019 года”, – сказал он.

Напомним, правительство Испании заявило о вмешательстве России в кризис в Каталонии, а в Великобритании начали расследование относительно вмешательства России в референдум о выходе Королевства из состава Евросоюза.

Расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году продолжается.

“ДС“