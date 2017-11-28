RT впереди телеги

Проблема причинно-следственных связей – из самых сложных. Это ведь проблема познания, но как разобрать, что там было раньше: курица или яйцо. И куда в конце концов ставить телегу – позади или впереди лошади. Быть может, прежде губ уже родился шепот, однако не исключено, что после. Короче, легко запутаться и ошибиться.

Вот, например, американец Джон Лэнсинг, директор Совета управляющих по вопросам вещания, комментируя подписанный Путиным закон о СМИ – “иностранных агентах”, исходил из простой логики и линейной последовательности событий. Согласно его наблюдениям, сперва вашингтонский Минюст принудил к регистрации нашу Рашу тудей. Затем, в качестве ответа на это решение, Дума приняла в трех чтениях, верхняя палата одобрила, а президент РФ подписал данный закон. С ними со всеми и спорит директор, указывая на нарушение принципа взаимности и призывая Кремль предоставить американским медиа “те же права и возможности в России, которыми пользуются российские сети в США”. В частности, свободу вещания в кабельных телеканалах. Мистер Лэнсинг взыскует справедливости, но едва ли скоро ее добьется.

Во-первых, не для того у нас стахановскими темпами принимался, одобрялся и подписывался прогремевший закон, чтобы предоставлять американцам те же права. Пусть скажут спасибо, что покамест их вообще не гонят и не глушат. А во-вторых и в-главных, совершенно непонятно, куда ставить телегу, оценивая происходящее. И что там прежде самозародилось: гонения на Маргариту Симоньян или свежий закон.

Есть точка зрения, что Владимир Владимирович погружен исключительно в дела мировой политики, а про страну, которой руководит, думает мало. Кроме того, отдельные знаменитые политологи-космополиты, наши и зарубежные, утверждают, что он хороший тактик, но плохой стратег. Оттого, мол, Россия столько всего себе и наприсоединяла, прирастая землями официально признанного в Москве Крыма и самопровозглашенных республик, и холодная война началась, что Путин мыслит лишь на пару ходов вперед. А поконфликтовать и повоевать любит, хлебом не корми подданных. Потому россияне и живут в осажденной крепости, что вспыльчивый президент РФ их туда загнал. В силу чрезмерной боевитости не умея просчитать политических последствий своих шагов.

С ними, с этими отдельными знаменитыми политологами не соглашаются эксперты-патриоты – как правило, гораздо менее известные в научных кругах, хотя и мелькающие постоянно на телеэкране. По их мнению, Владимир Владимирович – человек несомненно великий, что проявляется и в тактике, и в стратегии, и никаких ошибок он никогда не совершает. Иными словами, побег в осажденную крепость со всеми ее приобретениями, включая официально признанные в Москве и самопровозглашенные, а также холодную войну с присущими ей разнообразными “иностранными агентами”, он замыслил уже давно. Чуть ли не с самого начала, едва только вступил в должность в прошлом тысячелетии.

То есть вторая чеченская война затевалась не для того, чтобы покончить с терроризмом. А для того, чтобы при помощи терроризма закошмарить российское общество и ликвидировать свободу слова на метровых телеканалах. Штурм Беслана производился не ради спасения заложников. Но ради того, чтобы отменить губернаторские выборы. Борьба с матерными и прочими антигосударственными высказываниями в интернете велась не с той целью, чтобы покончить с бескультурьем. А с той целью, чтобы блокировать в стране почти все, что еще вольно разговаривает и дышит. Крым пригоняли в родную гавань не потому, что жить без него не могли. А затем, чтобы, напоровшись на неизбежные санкции, ввести контрсанкции и теснейшим образом сплотить народ вокруг начальства перед лицом страшной внешней угрозы. Ну и хакеров, как вы уже догадались, российские спецслужбы мобилизовывали на ратный труд не столько для того, чтобы чего-нибудь хакнуть, сколько для того, чтобы рядом с обычным забором установить виртуальный. При открытых все еще границах, да, но это для того, чтобы недобитые несогласные пореже бунтовали и почаще сваливали.

Соответственно и Маргарита Симоньян проказничала в Америке не просто так, но с умыслом, участвуя в тонко просчитанной многоходовой геополитической комбинации. Дабы вместе с хакерами, троллями, как бы завербованными помощниками Трампа и всякими коварными “племянницами” Путина оставить в душах впечатлительных заокеанских партнеров настолько глубокий русский след, что они прямо вынуждены были объявить нашу Рашу тудей иностранным агентом. Предполагалось довести их до белого каления, после чего естественным образом прийти в ужас, проклиная душителей слова в американском Минюсте и на Капитолийском холме. И быстренько принять заранее подготовленный закон.

Кто же из них прав: политологи-космополиты или политологи-патриоты? Стратег он или тактик – тот, без которого нет России и в ближайшие годы не предвидится? Великий он человек или всего лишь комбинатор выдающийся? Имеет смысл мистеру Лэнсингу спорить с мистером Путиным или это бессмысленное занятие? Причина повелевает следствием или следствие ведет ФСБ? В конце концов курица сносит яйца или в яйце смерть Кащея?

Вопросы всё с виду абстрактные и вечные, но, не ответив на них, конкретных сиюминутных политических проблем не решишь. Не постигнешь окончательно, в какую сторону развиваются российско-американские отношения и как там насчет принципа взаимности в сфере гражданских прав. Совсем худо или теплится еще надежда на то, что положение изменится к лучшему и вдруг выяснится, что крепость РФ совершенно случайно, по глупому недоразумению стала осажденной. Огородив сама себя. Будем наблюдать за крепостью, чего нам еще делать.

Илья Мильштейн, «Грани.Ру»