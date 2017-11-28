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Политика

Дадут ли США Украине оружие

Стивен Бланк, «Новое Время»
28 ноября 2017

Сейчас появилась реальная перспектива того, что Соединенные Штаты, наконец, отправят летальное оборонительное вооружение в Украину

Украина уже почти четыре года продолжает вести войну с Россией, после того, как Москва аннексировала Крым, а сепаратисты, поддерживаемые РФ, захватили власть на Донбассе в 2014 году. Многие эксперты утверждают, что американское оружие может изменить тактический баланс сил между Киевом и Москвой.

Президент Барак Обама не поддерживал эту идею, опасаясь обострения конфликта. Но теперь Совет национальной безопасности США утвердил пакет грантов в размере $47 млн, позволяющий отправить в Украину противотанковые системы Javelin, а также противоракетные радары и оружие. Документ направлен на рассмотрение Дональду Трампу. Это последний шаг, который должен закрепить решения Государственного департамента, Пентагона и Конгресса США.

Новый срок Путина – это война

Как сообщается, Трамп выступает за то, чтобы Украина хотя бы частично заплатила за американское оружие. Но в целом Конгресс санкционировал передачу вооружения.

Некоторые правительственные эксперты выдвигали аргументы против таких поставок в Украину: например, коррупция в министерстве обороны Украины, и тот факт, что Россия может поднять ставки в этой войне.

Да, Москва может пойти на эскалацию в случае поставок оружия в Украину, но расходы на эту войну для России будут ошеломляющими. Путин знает, что эскалация конфликта приведет к огромным потерям, которые нельзя будет скрыть от российской общественности. Также возможная эскалация в Украине, скорее всего, ускорит перевооружение и продвижение НАТО в Прибалтике и в Черноморском регионе, а также ускорит процесс передачи Киеву оружия.

Еще одним фактором в пользу того, что передача оружия в Украину может стать реальностью, является тот факт, что администрация президента США обязалась поставить противотанковые ракеты Javelin в Грузию – страну, которая также испытывает угрозу со стороны России.  Это снимает еще один барьер на пути американского оружия в Украину, поскольку в Грузии на данный момент мир, в отличие от Украины.

Россия стала на «военные рельсы»

Американское вооружение, скорее всего, ограничит способность Москвы ежедневно или еженощно атаковать украинские военные силы. Поставка оружия также будет способствовать поднятию боевого духа как украинских военных, так и общества в целом. Летальное вооружение имеет важную политическую составляющую. Оно создает трудности для Москвы, использующей против Украины и другие механизмы: террор, пропаганду, информационную войну. Это также усилит сопротивление Запада и НАТО российским гибридным атакам. Таким образом, вооружение для Украины имеет куда большее значение, чем просто устранение тактического дисбаланса между Москвой и Киевом.

Я давно поддерживаю передачу оружия Украине, поскольку эта страна является жертвой открытой российской агрессии и храбро сражается, несмотря на многочисленные внутренние преграды. Более того, украинский фронт – это еще и фронт войны Путина с Западом, что выражается в постоянных информационных атаках, направленных на разложение не только европейского, но и североамериканского, а возможно, и южноамериканского правительства. Аналитики опасаются, что теперь Москва сможет вмешаться в избирательную кампанию в Мексике в 2018 году.

Украина борется с агрессором и демонстрирует четкое понимание ситуации. Поэтому предоставление Киеву оборонительного вооружения имеет грандиозный смысл.

Стивен Бланк, «Новое Время»

Tags: оружие, США, Украина

© Гуляй Поле

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