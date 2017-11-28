Германия хочет отменить санкции против РФ

Германия выразила поддержку генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в его усилиях по поиску решения для предстоящих вызовов

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел ФРГ.

“Будет ли и с какими правами российская делегация снова участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, должна решать сама российская делегация или ПАСЕ, состоящая из депутатов стран-членов Совета Европы”, – сказали в Берлине.

В МИД Германии также назвали Совет Европы “незаменимым” в качестве “хранителя” Европейской конвенции по правам человека и “более 200 других конвенций, соблюдение которых контролирует Европейский суд по правам человека” (ЕСПЧ).

DW