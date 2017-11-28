Российские оккупанты решили, что американцам нечего делать в Черном море

Российский истребитель Су-30, перехвативший разведывательный самолет ВМС США “Посейдон” над Черным морем, действовал верно: американцам нечего делать в Черном море

Об этом заявил бывший заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

“Посейдон” – это морской разведывательный самолет, поэтому наши, чтобы проверить, вылетели. Су-30 – достаточно маневренный самолет для того, чтобы обеспечить безопасность при перехвате, сопровождении. На них – великолепные летчики. “Небезопасно” – это может быть просто выражение”, – предположил Антошкин.

По его мнению, “наш самолет просто обозначил, приблизился, летчик посмотрел, показал, что уйти надо”.

Напомним, инцидент произошел в международном воздушном пространстве. При этом действия российского самолета считаются опасными, поскольку Су-30 совершал маневры перед американским самолетом, пройдя перед ним на довольно близком расстоянии, что вызвало турбулентность, а также заставило американцев совершить резкий маневр.

РИА Новости