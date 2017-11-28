Тука рассказал, какие города хотела бы оккупировать Россия

Россия не прекратит свою агрессию, если пойти на поводу у тех, кто предлагает “отрезать Донбасс”

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

“Почему я считаю, что это (предложение “отрезать” Донбасс – ред.) абсолютно неприемлемо и, с моей точки зрения, вообще опасно. Потому что есть такое понятие, как вектор силы. Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то, как только будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины”, – сказал он.

По его словам, следующими регионами, которые Россия захочет захватить, могут быть Херсон, Одесса, Николаев, Харьков, и даже Западная Украина – Закарпатье.

“Поэтому отдать просто на мощь врагу нашу территорию, надеясь, что на этом этот обжора успокоится, – огромная ошибка”, – отметил Тука.

“Укринформ“