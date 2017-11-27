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Новости

Оккупанты приговорили украинца к 12 годам заключения

Depo.ua.
27 ноября 2017

Оккупанты приговорили жителя Луганщины к 12 годам лишения свободы, утверждая, что тот якобы шпионил для украинской стороны

Об этом заявили в “МГБ ЛНР

Приговор вынес “военный суд ЛНР” по обвинению “в шпионаже в пользу украинской стороны”.

Согласно сообщению, Антона Чмерука 1990 года рождения задержали по подозрению в сборе и передаче украинской стороне “сведений военного характера, составляющих государственную тайну”.

“Военный суд ЛНР признал Чмерука Антона Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.335 УК ЛНР (“Государственная измена”) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества в собственность государства”, – сказано в сообщении.

Напомним, новый руководитель этой террористической организации Леонид Пасечник накануне заявил, что новые главари “ЛНР” не собираются под прикрытием борьбы с пятой колонной устраивать “охоту на ведьм”.

Depo.ua.

Tags: ДЛНР, Украина, шпион

© Гуляй Поле

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