Курт Волкер: США никогда не признают оккупацию Крыма

Оккупацию Крыма США никогда не признает законной, как не признавали включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР.

Об этом в интервью Politico заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Будут ли наши внуки видеть на карте Крымский полуостров частью России? Нет, мне кажется, что это будет, как во времена, когда я рос. Тогда у нас на картах были страны со звездочками − речь о Латвии, Эстонии и Литве. И уточнение, что США не признает принудительного включения этих государств в состав СССР», − сказал он.

«Мне кажется, что это будут такие же карты», − добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Напомним, в марте 2014 года Россия оккупировала Крым, обосновав свои действия итогами местного референдума об отделении от Украины. Однако, результаты плебисцита, проведенного вопреки украинским законам и под контролем российской армии, не были признаны в мире. США и страны Евросоюза ввели санкции против России.

Politico