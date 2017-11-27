Ксения Собчак: Отдать Крым Украине – поступить аморально

Российская телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что размышления о возможной передаче аннексированного Крыма Украине являются аморальными по отношению к жителям полуострова.

“Когда мы говорим о Крыме, мы говорим о двух миллионах русских людей, живущих там. И это не решение в духе монарха или царя о том, “отдать” ли его обратно или “забрать” у Украины. Это неправильно — так поступать с этими людьми, потому что они живые люди. Я думаю, это аморально по отношению к этим людям — думать о них в стиле “Окей, я отдаю Крым обратно, уходи, пока-пока!” – сказала Собчак.

Решение крымской проблемы Собчак видит в проведении нового референдума под контролем международных наблюдателей.

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