The Washington Times: Угроза Украине – не танки РФ, а артиллерия

В предложении Пентагона и Госдепартамента США предоставить Украине летальное оружие есть несколько неточностей.

Такое мнение на страницах The Washington Times высказал бывший американский военный Тодд Вуд.

Во-первых, отмечает он, украинская армия стала намного сильнее, чем до аннексии Россией Крыма. У Украины есть собственный оборонно-промышленный комплекс, поэтому, по мнению Вуда, в случае открытого наступления Киев сам может дать достойный отпор России, хоть ВСУ все равно потерпят поражение.

Во-вторых, пишет он, украинским войскам сейчас угрожает не танковое вторжение из России, а тяжелая артиллерия страны-агрессора.

“Много раз Россия вела артиллерийский огонь со своей территории. Поэтому, чтобы противостоять российской угрозе, Украина понадобятся не противотанковые комплексы Javelin, а усовершенствованный контрартилерийський радар, а также техника для уничтожения целей на дальнем расстоянии, как только они идентифицированы. Предоставление противотанкового оружия не поможет нейтрализовать эту угрозу”, – подчеркнул Вуд, который, в принципе, не очень положительно относится к идее открытого вооружения Украины.

Напомним, 22 ноября аналитический центр Heritage Foundation, который называют “мозговым центром” администрации Дональда Трампа, обнародовал доклад с призывом вооружить Украину.

“ДС“