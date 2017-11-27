Додон: Вступление в ЕС – задача невыполнимая

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что у республики нет ни единого шанса на присоединение к ЕС.

Об этом он сказал журналистам по итогам саммита “Восточного партнерства”, передает официальный сайт администрации президента Молдовы.

По мнению молдавского лидера, “исходя из отсутствия перспектив вступления в ЕС, следует понимать, что кишиневские власти используют свою антироссийскую геополитическую риторику не столько для придания себе большей привлекательности в глазах Запада, так как это невозможно, сколько для создания себе благоприятного идеологического фона внутри страны, исходя из собственных политических и предвыборных соображений”.

“В последние годы граждане Молдовы подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было и остается доказать, что вступление в ЕС – задача не только выполнимая, но и произойдет в скором времени. И все эти манипуляции происходили и происходят на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а также четких и недвусмысленных заявлений Брюсселя о том, что ЕС не намерен расширяться”, – отметил президент республики.

“Последние события, в том числе пятый саммит “Восточного партнерства”, лишний раз доказали, что Молдова далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у Молдовы нет ни единого шанса на присоединение к ЕС. А материалы, появившиеся в международной прессе по поводу саммита и произведенного Молдовой впечатления, лишь усилили отрицательный имидж нашей страны”, – полагает Додон.

“ДС“