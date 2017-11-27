Захарченко снова пообещал наступление

Боевики террористической организации “ДНР” займут несколько селений в зоне АТО.

Такое обещание сделал главарь “ДНР” Александр Захарченко, информируют подконтрольные боевикам СМИ

“Раз в ОБСЕ считают, что действия Киева не нарушают минских соглашений, а являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны, то мы, в свою очередь, хорошо помним древний принцип “нет предела совершенству” и, взяв его на вооружение, тоже начнем совершенствовать свои позиции, и пусть потом никто не удивляется нашему искреннему стремлению к совершенству”, – сказал Захарченко, комментируя занятие ВСУ сел в “серой зоне”.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО продвинулись вперед и взяли под контроль населенные пункты Травневое и Гладосово.

“ДС”