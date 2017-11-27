В КГБ РБ обвинили Шаройко в слежке за военными объектами

В КГБ Беларуси утверждают, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в стране.

Об этом сообщил телеканал “Беларусь 1”.

В эфире телеканала были показаны кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко признал, что якобы является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

После увольнения в 2009-м всего через два года он был восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси.

Утверждается, что во время обыска на электронных носителях Шаройка обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов.

По данным телеканала, советнику посольства Украины в Беларуси Игорю Скворцову и Павлу Шаройко было поручено предоставить сведения об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Также Шаройко якобы собирал информацию о наличии в пограничных районах с Украиной покрытия операторов мобильной связи, распределении радиочастного ресурса, состоянии радиолюбительства среди местного населения.

Кроме того, телеканал сообщает, что на 2017 год в качестве задания им были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. Им надлежало на протяжении года изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них.

При обыске якобы найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.

БЕЛТА