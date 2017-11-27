Оккупанты продали на аукционе имущество владельца телекомпании ATR

Оккупанты распродали с аукциона имущество вице-президента Всемирного конгресса крымских татар, представителя Меджлиса крымскотатарского народа, бизнесмена Ленура Ислямова.

В ноябре после с молотка ушло все имущество бизнесмена, причем его продали по цене, ниже рыночной, всего за 51,7 млн рублей.

Процедура банкротства в отношении предпринимателя и его супруги была введена по заявлению Сбербанка, которому они якобы задолжали 1,2 млрд рублей. Среди других крупнейших кредиторов четы Ислямовых значатся также “Еврокредит”, “Автоторгбанк” и “Азия-инвест банк”.

Реализовать имущество Ислямова его финансовый управляющий Александр Коробко пытается не первый месяц. С апреля по август было проведено 10 аукционов, но ни один из них не признали состоявшимся из-за отсутствия участников. Последние торги по имуществу Ислямова прошли 16 и 22 ноября.

16 ноября с молотка ушли сразу три лота. Среди них – два машино-места в центре Москвы на улице Машкова. Их совокупная рыночная стоимость оценивалась в 6,6 млн рублей, однако в итоге оба машина-места были проданы за 3,6 млн рублей. Обладателем недвижимости Ислямова стал уроженец Нальчика Мурат Битоков.

В тот же день Ислямов лишился двухэтажного офисного здания площадью 480,3 квадратных метра на проспекте Кирова в Симферополе и подсобного помещения по тому же адресу. Изначально всё вместо планировалось продать за 29,1 млн рублей, но бизнесвумен из Крыма Наталье Кускевич, которая оказывает аудиторские услуги и торгует моторным топливом, здание досталось всего за 16,1 млн рублей.

В собственности у Ленура Ислямова находился и двухэтажный коттедж с бассейном в поселке Гурзуф, что под Ялтой. Рыночная стоимость здания вместе с землей оценивалась в 106 млн рублей. 22 ноября состоялись ещё одни торги, на которых этот коттедж ушел всего за 32 млн рублей. Обладателем стал предприниматель Константин Пурим, семья которого через фирму “Транскапитал” контролирует один из крупнейших транспортно-логистических холдингов в России “Совфрахт”.

Ожидается, что уже в феврале 2018-го на торги выставят и имущество жены Ислямова Эльвиры. Речь идет о ее долях в компаниях “Квинмедиа” и “Квинброкер”, рыночную стоимость которых оценивают в 522 и 80 тысяч рублей соответственно. Ее активы также безуспешно пытаются продать с сентября.

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