Трамп о своих связях с РФ: лживые оправдания демократов

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих достижениях на посту лидера страны, упомянув при этом и Россию.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Так, он обвинил демократов в том, что они используют Россию для “лживых оправданий”.

“С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это лживые оправдания демократов: Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне наблюдается экономический бум, я, возможно, сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев”, – написал Трамп.

И призвал: “Сделаем Америку снова великой!”.

“ДС“