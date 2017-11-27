В Кремле реанимировали методички СМЕРШ. Чем ответит Украина ?

Российская стратегическая программа по окружению Украины кольцом врагов получила название “Между молотом и наковальней” – так, во всяком случае, она обозначена в закрытых документах, просочившихся в Сеть. Название не новое, под таким же заголовком был выпущен “для служебного пользования” в конце 40-х сборник методических рекомендаций по борьбе с украинскими повстанцами. Группы повстанцев рекомендовалось прижимать к естественным природным преградам, например, к реке или к горе в ходе войсковых операций, и уничтожать. А в остальное время проводить мероприятия по их максимальной изоляции от местного населения.

В самом широком спектре: от репрессий в отношении симпатизирующих повстанцам местных жителей до распространения порочащих их сведений. Существовала и методика создания ложных “групп УПА”, с теми же целями: для уничтожения сочувствующих и формирования образа УПА как сборища бандитов и отморозков. Но о ней, в относительно доступной брошюре, речь, естественно, уже не шла.

То, с чем мы сталкиваемся сегодня, полностью повторяет старую советскую тактику. Нужно лишь связать отдельные факты воедино, чтобы ясно увидеть это.

Итак, вот факты. Много их, а, потому, перечисление будет весьма конспективным.

В Польше продолжается война с украинскими памятниками. А Россия вербует в Украине подонков, которые должны устраивать провокации против поляков, чтобы польская война с украинскими памятниками получала новые импульсы. Часть подонков отлавливает СБУ, но, естественно, кто-то просачивается и некоторые провокации удаются.

В Венгрии никак не стихнет политический фестиваль по поводу нового закона об образовании принятого в Украине. А Россия, руками, опять же, купленных ей подонков, пытается организовывать провокации против украинских венгров. В Беларуси похищают и вывозят в Россию украинских граждан и ловят украинских шпионов. О каких-либо выходках по отношению к беларусам на территории Украины пока не слышно, но, зная россиян, можно не сомневаться, что такие попытки тоже будут предприняты.

В украинских СМИ, конечно же, из наилучших патриотических побуждений, тут же пошла атака на Лукашенко. Обоснованная, в принципе. Но бесполезная. Действия Венгрии и Польши тоже получают в украинских СМИ весьма резкую оценку. И тоже, не сказать, чтобы незаслуженную. Но, увы – тоже безо всякой пользы, не считая приятного почесывания о них зудящего праведного гнева патриотических украинских читателей.

А ещё, в ответ на войну, развязанную в Польше против украинских памятников, Украина объявила о приостановке легализации польских памятников в Украине и выдачи разрешений на поиск и эксгумацию погибших поляков.

Польские СМИ в свою очередь выразили возмущение. Главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, говорят, даже запретили въезд в Польшу. Правда, официально запрет не оглашен, да и Вятрович пока в Польшу не собирается. Но польское издание Dziennik об этом написало, что, конечно подкинуло дровишек в костер информационной войны.

Что мы имеем в итоге? Имеем множество грабель и куч экскрементов, аккуратно разложенных у нас на пути российскими доброжелателями. На которые мы аккуратно наступаем. В точности так, как это спланировано в Москве. Если и не всегда набьем шишку, то, во всяком случае, перепачкаемся.

Список того, на что мы наступили даже за последнее время можно продолжать довольно долго. К примеру, помимо неприятностей с Польшей, Венгрией и Беларусью, мы недавно наступили на Сербию.

Да, режим в Сербии промосковский. Причем, он не столько от бескорыстной любви к России, чем сербы на уровне политиков никогда не страдали, любя Москву только по установленной таксе, за столько-то в час, сколько от общей ватной упоротости сербского населения.

Так и не понявшего, за что же их бомбило НАТО – хотя ведь было за что! То есть, вся Сербия – это одна большая куча сами понимаете, чего, в которую мы ухитрились вляпаться двумя ногами. И, напрасно, даже дважды напрасно. Во-первых, это неприятно само по себе. А, во-вторых, Сербия и отношения с ней очень ценны для Украины как полигон для отработки будущих отношений с Россией.

Потому, что Сербия – это уменьшенная модель России после Путина. Когда в Москве придет к власти формально-прозападное правительство, там будет ровно то же, что и в нынешнем Белграде. Поклоны в адрес Запада, в ожидании подачек, вкупе с фигой в кармане.

Желание оккупировать Украину никуда ведь из России не денется, как вы понимаете. Оно может исчезнуть только вместе с Россией, как субъектом мировой политики. А так-то его просто задвинут с западных глаз долой, и будут втихую поддерживать всяких террористов и сепаратистов, гадящих Украине, взамен их нынешней, открытой поддержки. То есть, на Сербии нам нужно, используя момент, отрабатывать линии поведения по отношению к будущей России. Нам такие наработки и прецеденты очень пригодятся.

Так вот, в Сербии, Украина, устами своего посла высказала возмущение сербскими наемниками на Донбассе. И получила в ответ на голову ушат помойной сербской демагогии. Вплоть до обнаружения на территории Украины некоей исконной сербской земли с угнетенными украинизацией сербами. Естественно, без каких-либо позитивных последствий для Украины.

Опять-таки, праведный гнев посла по-человечески понятен. Но разгневанный патриот, это не профессия. Этим позволительно заниматься только в свободное от работы и дипломатического статуса время.

Словом, общая диспозиция такова: Россия ведет против нас гибридную войну везде, где только возможно, в том числе и в дипломатическом и информационном пространствах. А мы отвечаем ей “в лоб”. И закономерно получаем по лбу, снова и снова.

По двум причинам: потому, что отвечаем, а не атакуем – раз, и потому, что наносим контрудары в лоб – два. А война-то у нас гибридная, она состоит из засад, имитаций и обходов, с использованием всяческих прокси-юнитов, в виде пятых колонн и залегендированной под патриотов агентуры. Ну, и ясное дело ещё и полезных идиотов, которые действуют, повинуясь не разуму, а патриотическому зуду, искусно возбуждаемому в них Москвой.

Что касается того, кто работает против нас совместно с Россией, то и тут не всё просто. Конечно, в союзниках у россиян есть и явно проплаченные персонажи.

Вроде “Народной партии Наша Словакия” и независимого депутата Марчека, начавших сейчас в словацком парламенте кампанию за признание аннексии Крыма. Хотя и у них можно проследить некоторый собственный политический интерес в этой игре.

Но вот, скажем, Виктор Орбан, или польский PiS, вне всякой связи с Кремлем снимают с антиукраинской риторики жирный политический навар.

Конечно, Москва что-то кому-то и отстегивает на поддержание конфликта с Украиной, и в Варшаве, и в Будапеште. И в ряде случаев даже известно, кому, сколько и как. Но это всё-таки вторично, и проводится через третьестепенные фигуры. А польским и венгерским националистам во власти и без Москвы объективно выгоден любой националистический конфликт. Он укрепляет их электоральные позиции. Им всё равно с кем бодаться: с Украиной – так с Украиной.

К слову, российские памятники в Польше тоже не любят. Вот, месяц назад, приняли закон о демонтаже примерно 200 оставшихся истуканов, в рамках программы декоммунизации. Теперь достаточно решения местных властей – и нету памятника.

Так что украинцев, и УПА в частности, поляки вовсе не выделяют как-то в негативном смысле из общего ряда. Поляки просто самоутверждаются как нация. У них к очень многим есть исторические претензии. И у венгров происходит ровно то же. Это нормальный процесс, учитывая, что со времен пребывания в “соцлагере”, по факту – советской оккупации прошло не так много времени. Это то, что американский социолог Роджерс Брубейкер назвал “национализирующим национализмом” – обострение национализма в ходе борьба за национальное освобождение.

Кроме того, сейчас идет ещё один важный процесс: заново формируется полноценное политическое пространство Восточной Европы. Уже не как зона советской оккупации, а как команда региональных игроков, отстаивающих в большом мире свои общие интересы.

Но, прежде чем эта команда сможет работать совместно, ей нужно разобраться между собой: кто с кем в каких отношениях и чей голос весомее. И Украина в этих разборках, в силу ряда обстоятельств, пребывает в очень уязвимой позиции. Не в такой, чтобы нам ходить на кого-то в лобовые атаки. Да и не нужны они нам, в любом случае.

Что делает Россия, работая против нас? Она предлагает совместные программы, удобные ей и её ситуативным партнерам. Сейчас она успешно, предлагает венграм и полякам пакет программ “давайте вместе ненавидеть Украину, это так прикольно, да ещё и вам выгодно к выборам”.

С Лукашенко ситуация чуть иная. Беларусь нашпигована российскими агентами и просто ватными симпатизантами. И Лукашенко вынужден быть в значительной степени пророссийским, иначе он не усидит в Минске. А прозападной оппозиции в Беларуси нет, во всяком случае, как организованной и что-то значащей силы.

Что делать нам? Во-первых, перестать обороняться. Не ждать, когда нас ударят. Бить первыми, и делать это с максимальной изобретательностью. Смотреть на Россию только в прицел, понимая, мы должны стрелять при каждом шансе нанести ей ущерб. Независимо от того, стреляет ли в данный момент в нас Россия. Если она этого не делает, значит она в нас прицеливается и выстрелит через мгновение. А мы должны успеть выстрелить раньше, чтобы сделать ей больно и сбить её прицел. Мы должны предлагать нашим соседям совместные антироссийские темы раньше и эффективнее, чем Кремль предложит им совместные антиукраинские. Ну, и, естественно, просчитывать свои действия: где и в чём мы можем подставиться под российский огонь и предпринимать меры прикрытия.

Нашим правым, если, конечно они не замаскированная российская агентура – но этим должно уже заниматься СБУ, нужно не принимать покорно навязанные им ярлыки “украинских фашистов” и “радикалов”, а находить варианты диалога с европейцами и организовывать совместные кампании против “российского фашизма”, тем самым реабилитируясь самим. Благо, что в России настоящего фашизма, без кавычек, хоть пруд пруди: плюнешь в кусты – в ответ зига прилетит.

Памятникам УПА в Польше вообще не место. Как не место было бы в Киеве памятнику Пилсудскому. Памятники эти надо пристойно, не дожидаясь пока их грубо снесут, демонтировать и вывезти в Украину. Останки павших – эксгумировать и перезахоронить. Организовав для них мемориальное кладбище, сколь угодно помпезное, но не в Польше. И прямо сказав на прощание полякам: мы всё понимаем, и обиды не держим. У всех стран есть сложные моменты в совместных отношениях. Никто не обязан, да и не может любить чужих героев. Уверен, что такую деликатность оценили бы большинство поляков, и антиукраинская кампания без фактора раздражения в виде неприемлемых для них памятников быстро заглохла бы.

Достаточно просто уладить и отношения с венграми, создав ситуацию, когда продолжение образовательного скандала начнет работать против электоральных интересов Орбана. Можно буквально навскидку предложить один-два таких способа, позволяющих Украине сохранить лицо, да ещё и послать Москве неприятную ответку. А если подумать – их наберется и с десяток, на любой вкус и цену.

С Лукашенко тоже всё очевидно. Любая фигура, которая может сменить его, будет более пророссийской, чем он. Такова сегодняшняя беларуская реальность.

Так что можно батьку не любить, а поддерживать нужно. Таковы интересы Украины. Шпионские скандалы уводить из публичного поля и улаживать втихую. Граждан Украины инструктировать, чтобы в Беларусь лишний раз не совались, чтобы не поехать в Россию в багажнике. Давать приют в Украине прозападным беларуским организациям, чтобы они тут имели тыл и могли крепнуть и развиваться. Но с ясным условием: критикуйте Россию, критикуйте пророссийские фигуры, разоблачайте российскую агентуру – мы только за. А вот самого Лукашенко пока не цепляйте. И ставить это себе в заслугу перед ним. Заодно выторговать под это и амнистию для беларусов-участников АТО на украинской стороне, которых на родине аккуратно сажают. В отличие от тех, кто воевал за ОРДЛО.

Наконец, надо понимать, что Россия покупала, покупает и будет покупать все европейские политические отбросы. Кого не купила сегодня – купит завтра. И надо предвидеть, кто будет завтра куплен и пущен в ход, и упреждать такие номера, актуализируя компромат, подготовленный заранее.

Мы не должны ждать попутных ветров! Искусный капитан использует любой ветер, и даже встречный. Ровно так же обстоят дела и в гибридной информационной войне. Нужно атаковать. Непрерывно атаковать. Сам факт перехода в оборону – это уже наше поражение, а мы в последнее время только и делаем, что обороняемся. А нам нужно уметь быстро и неожиданно положить самые нежные части естества наших московских визави на наковальню и так шарахнуть по ним молотом, чтобы они впали в изумление, и на какое-то время оставили нас в покое. А когда изумление начнет спадать – повторять эту процедуру. Снова и снова.

Сергей Ильченко, специально для «Гуляй поля»