Венгрия − снова пособник агрессора

Вернёмся к венгерскому вопросу. Можно ли называть Закарпатье исконно венгерской землёй? Спойлер: язык так и не повернулся.

В марте 2014 года одиозный лидер ЛДПР В. Жириновский предложил Польше, Венгрии и Румынии разделить Украину. В письме польским властям он предложил добиваться в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях проведения референдума о передачи этих территорий Польше. В свою очередь, Венгрии и Румынии было предложено аннексировать, соответственно, Закарпатье и Черновцы. Тогда вроде бы все три страны официально выступили в защиту Украину. С другой стороны, уже в мае 2014 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проживающие в украинском Закарпатье 200 тыс. венгров «имеют право на двойное гражданство, права национального сообщества и автономию». Показательно, что в качестве поощрения для этого каждый год те, кто имеет венгерское гражданство, получают в подарок от венгерской администрации несколько сотен евро. В действительности в Закарпатье проживает около 156 тыс. венгров (а не 200 тыс.), что составляет чуть больше 10% от местного населения, тогда когда украинцы и русины — 81%. В других странах есть значительно большее венгерское меньшинство. К примеру, в Сербии венгров от 250 до 290 тыс., в Словакии — порядка 500 тыс., а в Румынии — более 1 млн человек венгерской национальности. Как здесь не вспомнить также и одиозную партию «Йоббик», которая уже много лет призывает к аннексии Закарпатья. К примеру, в апреле 2014 года евродепутат от этой политсилы Тамаш Гауди-Надь на заседании сессии ПАСЕ назвал Украину «искусственным государством». В зале заседаний он носил футболку с провокационной надписью «Крым принадлежит России, а Закарпатье — Венгрии».

Использовав изменения в украинском образовании в 2017 году, Венгрия создала повод, чтобы блокировать в ЕС инициативы, выгодные Украине. Например, решение о продлении ЕС антироссийских санкций, которое должны поддержать все страны-члены. Венгрия — энергозависимое государство, она покупает российский природный газ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за негативного влияния антироссийских санкций экономика Венгрии потеряла 5,6 млрд евро за последние три года. С другой стороны, это также хороший повод для оправдания претензий к украинской территории.

Что же такого «преступного» в законе от 5 сентября? Дело в том, что в школах нацменьшинств украинский изучается только на уроках украинского языка и литературы. Весьма показательно, что в Береговском и Виноградовском районах, где учатся на венгерском, подавляющее количество школьников не могут сдать ВНО с украинского языка. В этих районах общение и преподавание осуществляется на венгерском, а украинский язык почти не используется. После окончания школы венгерская молодёжь уезжает продолжать учиться в Венгрию, с перспективой остаться и найти там работу. Согласно новому закону, право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и начальных школах. В основной школе (с 5-го по 9-й класс) и старшей профильной (с 10-го по 11-й, а в будущем — по 12-й) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства на его языке. Вот некоторые цифры. В Украине есть 5 школ на польском языке, 176 — на венгерском, почти 200 — на румынском, несколько школ — на молдавском и 1 — на словацком в Ужгороде; тогда как в Венгрии, где проживает почти 9 тыс. украинцев, нет ни одной украинской школы. То же самое верно для России, где украинское меньшинство составляет более 2 млн человек. В Румынии, где насчитывается около 50 тыс. украинцев, существует только 1 школа на украинском языке.

А теперь немного истории. Факты свидетельствуют, что называть Закарпатье исконно венгерской землей язык не поворачивается. Территория современной Закарпатской области находилась в составе различных государств и её населяли разные народы. В IX веке на территории современной Закарпатской области было создано славянское государство во главе с князем Лаборцом (875–892), который поддерживал связи с другими славянскими государствами Средневековья — Великой Моравией, Киевской Русью и был вассалом Болгарского царства. Только в 1254 году Закарпатье захватил венгерский король Бела IV. Он заселял венграми низменные районы Закарпатья с наиболее плодородной почвой. Закарпатьем управляли наместники короля из числа венгерской знати. Славяне подвергались мадьяризации или выселялись в горные районы. Прежде чем обвинять Киев в нарушении языковых прав закарпатских венгров, политикам из Будапешта стоит вспомнить историю Закарпатья в период пребывания под властью венгерской короны.

В 1280 году венгерский король Бела IV выдал свою дочь Констанцию за князя Льва Даниловича, после чего часть Закарпатья, включая город Мукачево, вошла в состав Галицко-Волынского княжества. В 1526 году большая территория региона стала частью Трансильванского княжества, которое находилось в вассальной зависимости от Стамбула. Турки правили этими территориями 160 лет, пока вся территория Венгрии, Трансильвания, в том числе Закарпатье, не перешла в состав Габсбургской империи к концу XVII века. После окончания Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи в 1918 году Закарпатье перешло в состав новообразованного государства Чехословакии, которое считалось одной из наиболее демократических стран того времени. Передача региона чехам и словакам была своеобразной штрафной мерой для венгров, которые сражались против Антанты, победившей в войне. Закарпатье стало называться Подкарпатской Русью, имело своего губернатора, 9 депутатов в чехословацком парламенте, а в качестве флага области стал использоваться украинский национальный сине-жёлтый флаг. Русинский язык получил статус официального.

В 1920 году в Венгрии был установлен авторитарный режим Миклоша Хорти, исполнявшего роль регента в королевстве без короля. Поражение Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне лишило Венгрию 2/3 территории (где проживали миллионы этнических венгров) и большей части экономической инфраструктуры. За Трианонским договором Румыния получила за счёт Венгрии Трансильванию и часть Баната, Югославии отошла Хорватия, Бачка и западная часть Баната, Чехословакии — Словакия и Карпатская Русь, Бургенланд был передан Австрии.

Частью венгерской авторитарной идеологии был реваншизм. Так, по случаю заключения Трианонского договора в Венгерском королевстве был объявлен национальный траур. В венгерских школах ученики каждый день перед уроками читали молитву о воссоединении родины. В конце 1930-х Венгрия стала одним из самых последовательных сторонников немецкого нацизма. Политика Адольфа Гитлера, направленная на пересмотр условий Версальского соглашения, полностью устраивала Будапешт. Более того, в силу своего географического положения Венгрия оказалась со всех сторон граничащей со странами, либо оккупированными Германией, либо ставшими её союзниками. После того как Германия захватила Австрию, Хорти объявил о программе вооружения Венгрии — армия на начало 1938 года насчитывала всего 85 тыс. человек. Укрепление обороны страны было названо главной задачей Венгрии. Она аннулировала ограничения на вооружённые силы, которые были наложены Трианонским договором. Семимильными шагами развивалась военная промышленность.

Не стоит забывать, что во время раздела Чехословакии Польша и Венгрия стали верными спутниками немецкого нацизма. Ещё в мае 1938 года польские правящие круги выдвинули территориальные претензии к Чехословакии, установили контакты со словацкими автономистами и начали переговоры с Венгрией об установлении совместной венгеро-польской границы после предполагаемого включения Словакии и Закарпатской Украины в состав Венгрии. А 30 сентября 1938 года Чехословакия передала Польше районы чешского Тешина и Заользя (Фриштата) общей площадью 800 км2 и населением 200 тыс. человек. С поражением Польши большая часть захваченной ею территории, в соответствии с германо-советским договором от 21 ноября 1939 года, снова была передана Словакии. Территориальные приобретения Венгрии были куда больше.

Согласно условиям Мюнхенского договора, 29 сентября 1938 года Прага была обязана решить «венгерский вопрос» по соглашению с Будапештом. Венгерское правительство не согласилось на вариант автономии венгерской общины в рамках Чехословакии. Первый Венский арбитраж от 2 ноября 1938 года, под давлением Италии и Германии, принудил Чехословакию отдать Венгрии южные районы Словакии (около 12 тыс. км2) и юго-западные районы Подкарпатской Руси (около 2 тыс. км2) с населением более 1 млн человек. Для сравнения, в целом к началу 1939 года Германия присоединила приграничные чешские области площадью около 30 тыс. км2, то есть 20% территории Чехословакии. На большей части чешских земель тогда был создан так называемый «имперский протекторат Богемия и Моравия».

13 марта 1939 года Гитлер вызвал к себе одного из ведущих словацких фашистов, Йозефа Тиссо. Фюрер потребовал от него решительного выступления против пражского правительства, угрожая в противном случае удовлетворить венгерские притязания на Словакию. На следующий день, 14 марта, словацкий парламент принял закон об образовании «независимого» Словацкого государства. Августин Волошин провозглашает независимость Карпатской Украины, однако 15 марта Венгрия с разрешения Берлина приступила к оккупации Карпатской Украины, завершив её спустя три дня. В трофейных немецких архивах было обнаружено интересное письмо, написанное от руки 13 марта регентом Венгрии М. Хорти А. Гитлеру: «Ваше превосходительство, сердечно благодарю Вас! Не могу выразить, насколько я счастлив, поскольку эта земля для Венгрии — не хотелось бы употреблять высокие слова — жизненно необходима… Мы с энтузиазмом трудимся над решением этой задачи. Планы уже составлены. Во вторник, 16-го числа, произойдёт пограничный инцидент, на который в субботу в качестве ответной меры последует мощный удар».

Однако тогда не были полностью удовлетворены территориальные аппетиты венгров. Скорее всего, это было связано с тем, что Гитлер имел намерения сделать Словакию предметом торга с Польшей, обменяв её на вольный город Данциг и «коридор» для его соединения с Германией. Окончательное включение Словакии в состав Третьего Рейха могло создать технические затруднения для возможной передачи Словакии Польше. Поэтому надо было оставить за Словакией видимость «независимости», которая позволила бы ей в нужный момент объявить о своём присоединении к Польше. Однако переговоры с поляками не имели успеха. Дело в том, что около 70% торгового оборота Польши проходило через Данциг и расположенный рядом порт Гдыню. Передача Данцига означала, что польская торговля станет полностью зависимой от Германии, чего не могло допустить польское правительство.

В феврале 1939 года Венгрия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и начала активную перестройку экономики на военные рельсы, резко увеличив военные расходы, а 18 апреля она демонстративно вышла из Лиги Наций и встала на путь всё более активного сотрудничества с гитлеровской Германией. После того, как Советский Союз аннексировал Бессарабию и Буковину, которые Румыния захватила после гибели Российской империи, Венгрия потребовала у Бухареста вернуть Трансильванию. Москва поддержала это требование как справедливое. Второй Венский арбитраж от 30 августа 1940 года, по решению Италии и Германии, передал Венгрии Северную Трансильванию с общей площадью территории почти 43,5 тыс. км2 и населением около 2,5 млн. человек. Этим решением были недовольны и Венгрия, и Румыния. Будапешт хотел получить всю Трансильванию, а Бухарест ничего не хотел отдавать. После разгрома Югославии Венгрия получила север страны: районы Прекомурье, Меджумурье, а также Боранья и Бачка, составлявшие площадь около 12 тыс. км2. Но в просьбе премьер-министра Д. Стояи предоставить Венгрии проход через Хорватию к морю Гитлер отказал.

Часть венгерского руководства считала, что необходимо избежать войны. Однако 20 ноября 1940 года под давлением Берлина Будапешт подписал Тройственный пакт, вступив в военный союз Германии, Италии и Японии. Венгерская промышленность начала выполнять немецкие военные заказы. В частности, Венгрия стала производить для Германии стрелковое оружие. В апреле 1941 года венгерские войска приняли участие в агрессии против Югославии. Премьер-министр Венгрии Пал Телеки, который пытался предотвратить втягивание Венгрии в войну, покончил с собой. Венгрия не сразу вступила в войну против СССР. Некоторые исследователи утверждают, что руководство Третьего Рейха не требовало от Венгрии участия в военных действиях. В то же время ряд представителей венгерских правящих кругов убеждали Хорти в необходимости вступления Венгрии в войну с СССР, дабы не допустить разрешения Гитлером территориального спора по Трансильвании в пользу Румынии. Таким образом, мы видим, что сегодня повторятся ситуация 1930-х, когда Венгрия выступает активным пособником агрессора.

Эдуард Галейн, «Петр и Мазепа»