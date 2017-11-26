Украина готова обменять сотни пленных сепаратистов на десятки своих бойцов

Украина готова обменять 306 пленных сепаратистов на 74 украинских пленных на Донбассе

Украина на законных основаниях готова передать 306 человек, совершивших преступления против территориальной целостности страны, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

“Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы ОРДЛО. Сейчас речь идет о 74 наших заложниках… Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобнивится процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей”, – заявил он.

Тандит добавил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО и забрать всех своих заложников.

“Каждый из этих лиц в списке находится в определенном статусе. Долгое время, пока тянулась эта история, многие из тех, кто подавался в списке согласно действующему законодательству или освобождались, или попадали под решение судов. Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать. В Украине есть определенная процедура, на которую мы тоже готовы идти. Главное, чтобы теперь эти обещания со стороны ОРДЛО были воплощены в действие. 29 числа наша группа будет опять в Минске участвовать в переговорах и, конечно же, будет обсуждать детали этого процесса. Служба безопасности Украины и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам”, – констатировал он.

Отметим, что ранее называлась цифра в 307 пленных боевиков, которых Украина готова передать на обмен.

“112 Украина“