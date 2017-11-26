Пасечник не намерен блокировать обмен пленными

Новый главарь боевиков ОРЛО Леонид Пасечник заявил, что “отставка” Игоря Плотницкого не повлияет на обмен пленными

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

“Безусловно, на процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится <…> Процесс идет. Руководство “МВД”, “народной милиции” проверило всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мною утвержден”, – сказал Пасечник.

Он уверил, что ОРДЛО будет выполнять обязанности в минских соглашениях об обмене пленными.

После утверждения в должности и. о. “ЛНР” Леонид Пасечник выступил на заседании “Народного совета ЛНР”, определив дальнейший политический курс псевдообразования.

Напомним, так называемый “парламент” самопровозглашенной “Луганской народной республики” утвердил Леонида Пасечника временным главарем ЛНР.

“ДС“