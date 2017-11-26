Время страдать. В бюджете РФ не хватает средств на основные траты

Начнём с рассказа о принятом Госдумой законе о бюджете на 2018 год. Вот как его описал председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Мы считаем, что это бюджет роста, в нем заложены средства на повышение зарплаты, компенсацию пенсий, компенсацию военным и поддержку регионов». Что хочет нам сказать Сергей Иванович таким затейливым способом? То, что компенсация пенсий, повышение зарплаты и прочее относится в основном к привилегированной касте, которую принято называть siloviki. Прочие и подножным кормом обойдутся. Но давайте по порядку.

Подготовлен бюджет был с учётом того, что в 2018 году Резервный Фонд и Фонд национального достояния будут объединены, а дефицит бюджета при этом из ФНД больше финансироваться не будет. Основными источниками финансирования дефицита бюджета станут внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 миллиардов рублей, в 2019 году — 782,6 миллиарда, в 2020 году — 1,2 триллиона.

Доходы бюджета, в отличие от доходов населения, которые неуклонно падают уже четыре года подряд, будут расти в 2018–2020 годах в номинальном выражении, но падать по отношению к ВВП. Как ожидается, госдолг также будет расти ближайшие три года, но в Госдуме обещают, что он не превысит «безопасные» 16% ВВП. Кто определил их «безопасными», не сообщается.

Также в проекте бюджета отдельно прописаны компании и организации, которые получат субсидии напрямую из бюджета, а именно: РЖД, «Внешэкономбанк», ОАК, ГТЛК, «Росгидро» и «Автодорога». Госсубсидии составят десятки миллиардов долларов, которые могли бы пойти на индексацию пенсий, например. Кстати, а что с пресловутой индексацией и бюджетом Пенсионного фонда?

Госдума также приняла закон о бюджете ПФР до 2020 года. На бумаге всё выглядит очень красиво: траты на пенсии растут, доходы фонда увеличиваются, и вообще у нас пенсионеры счастливые и весёлые, как в легендарной рекламе Сбербанка со спортционерами и танционерами. Но вот незадача — мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, к примеру, сохранится. Зато! Зато страховая пенсия вырастет до целых (sic!) 14 тысяч рублей, а социальная и того пуще — до 9 тысяч. В Госдуме эти цифры подаются как некое личное достижение каждого из парламентариев, живущих, правда, не в бараке, а в хоромах с одиннадцатью комнатами и поедающих «санкционное» фуа-гра каждый божий день. Что ж, потерпят русские старики, потерпят, а вообще они уже своё отжили, даже в солдаты не годятся, чего им жизнь-то продлевать?

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13699 рублей. Тут даже обсуждать нечего, любому дураку понятно, что инвалид не человек и должен погибнуть от голода.

На этом беды танционеров и спортционеров не заканчиваются, ведь самый главный вопрос, связанный с пенсиями, так и не получил ответа. Точнее, получил, ведь парламентарии буквально послали пенсионеров с их просьбами об индексации пенсий куда подальше. До 2020 года потерпите! Вот как ситуацию охарактеризовал Валерий Гартунг из «Справедливой России» (экая ирония): «Суммарно за два года из кармана каждого работающего пенсионера нашими стараниями вынуто 52 тысячи 2 рубля». Будем справедливы по отношению к Валерию, он хотя бы честно признался. Чего греха таить, мы-то знаем, что индексация пенсий может стать щедрым подарком Владимира Владимировича Путина пенсионерам ко дню его перевыборов как президента.

Как сказал Даниил Бессарабов, озвучивший позицию Комитета по труду и социальной политике по вопросу индексации пенсий, у работающих пенсионеров всё не так уж плохо, потому что с их зарплат действительно платятся страховые взносы, и «за счёт этого ежегодно их пенсия увеличивается», а как только они перестанут работать — пенсию им пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций. Но господин Бессарабов совсем забыл, что даже если работающие пенсионеры будут трудиться 15 лет, по действующему законодательству их страховой капитал может вырасти не больше, чем на 3 балла, что даст примерно плюс 240 рублей в месяц к пенсии. 240 рублей — это что? Это три бутылки молока неплохого, например. В общем, внушительный вклад в уровень жизни пенсионера. Так победим!

И тут же приходят новости об исследовании, проведённом службой HeadHunter. Оказалось, недовольны жизнью не только старики, но и вполне себе молодые, способные к самообеспечению взрослые люди. Семь из десяти российских работников не считают свою зарплату достойной. При этом 35% опрошенных заявило, что им не хватает зарплаты даже на основные жизненные траты. И это в стране, которая собирается строить цифровую экономику в самое ближайшее время. Непорядок!

Основной статьей расходов россиян в 2017 году остается еда, о чем завило почти 80% опрошенных. В тройку основных расходных статей также входят коммунальные платежи (40%) и затраты на аренду жилья вкупе с выплатами ипотеки (32%). Если переводить на русский, то получается, что большую часть заработанного приходится банально тратить на выживание.

Сразу видно — тут действовали стратеги. Ведь, как известно, мутят воду и недовольно ворчат в основном зажравшиеся горожане, которые, что называется, с жиру бесятся. Купил айфон, а то и машину — и сразу на баррикады. Тут и конец стабильности. А пока люди рыскают по магазинам в поисках недорогой гречи, им некогда думать о высоких материях. Так что затяните пояса, господа путинисты. Чего не сделаешь ради стабильности!

Александр Заболотный, «Спутник и погром»