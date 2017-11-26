“Большие деньги” из РФ в беднеющем Крыму

Миф о «больших деньгах» из России был одним из стержневых элементов пропаганды в ходе так называемой «крымской весны». Жителям обещали рост доходов и превращение полуострова в «жемчужину» России, но ничего подобного не произошло. Чиновники отчитываются о миллиардах рублей, выделяемых на нужды территории, но крымчане при этом продолжают беднеть.

Руководство России, если судить по проекту госбюджета на 2018 год, не жалеет денег на войну, спецслужбы, пропаганду и Крым. Аннексированный полуостров в следующем году должен получить около 207 миллиардов рублей по различным программам. Скажется ли это на благополучии крымчан? Чиновники и представители российского политического класса прекрасно понимают, что нет. Для сравнения в проекте федерального бюджета на текущий год для Крыма предусмотрели 193 миллиарда рублей в виде субсидий, трансфертов и федеральных программ. Крымчане, судя по жалобам населения и общей экономической ситуации, этого на себе не ощутили. Из обещанных инфраструктурных проектов реализуется только Керченский мост, который имеет существенное политическое значение для Кремля. Все остальное (трасса «Таврида», строительство «многострадальных» ТЭС, своя «силиконовая долина», создание круглогодичного курорта и прочие громкие инициативы) или застопорилось, или продвигается черепашьими темпами из-за санкций и бюрократических проволочек.

Стоит напомнить, как весной 2014 года крымчанам в той или иной форме обещали, что «через два-три года» полуостров станет некой витриной новой России: высокие доходы, обновление инфраструктуры, создание новых рабочих мест, ликвидация коррупции и кумовства, ответственность чиновников перед населением и многое другое. Социальные язвы, терзавшие крымчан, объявили «украинскими пережитками» и обещали исправить. Указанный срок настал, но уровень жизни упал по сравнению с 2013 годом. Зато уровень кумовства во власти, как отмечают местные наблюдатели, заметно вырос.

Теперь московские функционеры называют другие даты. Например, глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин полагает, что жить в Крыму станет комфортно через 5-6 лет. «Крым – давайте сроки не будем указывать – но в ближайшую пятилетку, условно говоря, должен быть самым благополучным, благоприятным и самым комфортным не только для туристов, но и для граждан, которые здесь живут, с точки зрения капитального ремонта и аварийного жилья. Он это уже давным-давно заслужил», – сказал он. Конечно, Сергей Степашин слукавил. В российском политическом классе понимают, что «российский» Крым будет под санкциями постоянно. Непризнанная никем территория, отрезанная от цивилизованного мира и инвестиций, как иностранных, так и отечественных. Крупный российский бизнес отрыто отказывается работать на полуострове, а местное руководство безуспешно пытается завлечь «анонимных» инвесторов.

Вопрос лишь только в том, кого именно назначить «крайним» за такое положение дел. Известная российская журналистка Юлия Латынина, прекрасно разбирающаяся в хитросплетениях кремлевской политики, опубликовала в «Новой газете» любопытную статью, из которой следует, что «российский» Крым нормально жить никогда не будет. На самом деле, текст заслуживает отдельного рассмотрения, но тут мы ограничимся лишь передачей общего смысла. Госпожа Латынина весьма филигранно переложила ответственность за крымскую разруху с Кремля на местных, как она выразилась, «дикарей». Имеются в виду фактические власти республики. По ее мнению, сколько бы Москва ни выделяла денег, комфортной жизни в Крыму не будет, потому что местечковое начальство умеет лишь «пилить» и разбазаривать; на санкции валить не стоит, так как Крым способен себя обеспечить.

Подобные интенции не в первый раз звучат со стороны российской интеллигенции и так называемых «системных либералов». По их мнению, Крым и так слишком дорого обходится России с учетом прямых расходов и убытков от санкций. Теперь общий посыл таков. Во-первых, траты на полуостров все равно придется сокращать. В этом смысле 207 миллиардов на 2018 год могут оказаться последним столь щедрым подарком для местной номенклатуры. Он обусловлен президентскими выборами в России и нужен исключительно ради пиара Кремля, который не только «защитил» полуостров, но и вкладывает средства в его развитие.

Во-вторых, после выборов президента остро встанет вопрос «оптимизации» республиканской власти. Не факт, что действующего российского главу Крыма Сергея Аксенова снимут с должности. Ему неоднократно пророчили громкую отставку, но каждый раз у руководства страны находились резоны оставить его в должности. Более вероятно, что крымский бомонд окончательно отстранят от контроля над деньгами, выделяемыми Москвой. Потому что, как было сказано выше, крымские чиновники якобы не умеют правильно расходовать щедрые российские субсидии. Следовательно, нужны те, кто справится с такой задачей. При этом падение реальных доходов крымчан для Кремля не имеет существенного значения. О наступившем в Крыму российском «благополучии» жителям обязательно сообщат по телевизору.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»