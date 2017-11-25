Вооруженное свержение Плотницкого подтвердило, что разговаривать с “ЛДНР” нет смысла

Российская пропаганда 3 года призывает украинскую власть начать разговор с представителями “ДНР” и “ЛНР”.

Украинская власть четко дает понять, что нанятых Кремлем дегенератов нет смысла лечить. И даже общаться с ними нет смысла.

Они никто и звать их никак. И они никого не представляют.

Есть Кремль. С ним украинские и международные доктора и работают.

И история с Плотницким лишний раз подтверждает правоту Киева и всех здравомыслящих украинцев.

Плотницкий 3 года “возглавлял и представлял” “народ “ЛНР”.

Плотницкого сняли с должности и выслали вон в результате вооруженного переворота, который был одобрен Кремлем.

Хоть один луганчанин (вооруженный или безоружный) вышел на улицу защитить своего представителя? Нет.

Так кого три года представлял клоун Плотницкий?

И ровно такой же “представитель” клоун Захарченко.

И ничем от клоунов Захарченко и Плотницкого не отличается клоун Аксенов.

Не было никаких восставших крымчан, дончан и луганчан.

Была российская военная спецоперация по оккупации украинской земли. При небольшой поддержке местных коллаборантов. А такое дерьмо есть в каждой стране.

Сергей Запорожский