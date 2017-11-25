Спецслужбы победили Суркова

История с переворотом в ЛНР свидетельствует о том, что Кремлю сейчас не до республик. Надо решать более важные вопросы – от сценария президентских выборов до урегулирования в Сирии, которое создает возможности для взаимодействия с широким кругом игроков – от США до Ирана.

Украинская тема на этом фоне выглядит неперспективной – поэтому ей уделяется меньше внимания. Так что быстро и тихо разрулить ситуацию и с внутренними игроками в ЛНР, и с российскими заинтересованными структурами не удалось – пришлось импровизировать на ходу.

Позиции Владислава Суркова слабеют – он долгое время поддерживал свергнутого Игоря Плотницкого, а затем не смог обеспечить даже минимально законный переход власти. Согласно ст. 62 конституции ЛНР, и.о. главы республики должен был стать глава местного парламента – а им оказался руководитель госбезопасности.

Спецслужбы, поставившие на Игоря Корнета и Леонида Пасечника, оказались сильнее, а тема легитимности для них не слишком актуальна. Главное – расставить кадры. Похоже, что снижается влияние Суркова и на ситуацию в ДНР. Да и во внешнеполитической сфере положение у него не слишком удачное.

Виктория Нуланд хотя бы иногда пыталась оказывать влияние на Украину с целью поиска компромиссных решений. Курт Волкер не делает даже таких попыток.

На сайте СБУ до сих пор висит статья, расхваливающая подполковника Пасечника (теперь уже главу ЛНР) и утверждающая, что еще до войны он принципиально не брал взяток.

Алексей Макаркин