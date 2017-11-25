Рыбкомбинат в Крыму собрался судиться с Украиной из-за отсутствия воды

Крымский производственный рыбокомбинат подал иск в хозяйственный суд Киева против государственного агентства водных ресурсов Украины. Фермеры требуют взыскать с украинских властей более 53 миллионов рублей в качестве компенсации за потерю 530 тонн рыбы из-за водной блокады Крыма в 2014 году.
После прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году Крымрыбокомбинат выловил в 13,6 раза меньше планируемых 650 тонн товарной рыбы — всего 41,9 тонн (в том числе 25,9 т карпа и 16 т толстолобика и пр.). Это следует из акта оценки ущерба, указывает издание.
Независимой оценки ущерба, по словам представляющего интересы фермеров адвоката Александра Молохова, не проводилось. Сам же Крымрыбокомбинат оценил объемы потерянной рыбы в 530 тонн (400 тонн карпа и 130 тонн толстолобика и пр.).
По словам начальника департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председателя комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году) Андрея Дедюхина, Крымрыбокомбинат — один из основных пострадавших из-за перекрытия Северо-Крымского водного канала.
Вам хорошего настроения. Оккупантам не нужен зажиточный Крым
Специалист уточнил, что до 2014 года производственные мощности предприятия составляли пять тысяч тонн, предприятие производило около 1,5–2 тонн продукции.
Согласно исковым материалам, в активах комбината — 78 водоемов общей площадью 3357 га. До 2014 года Крымрыбокомбинат был крупнейшим рыбным предприятием Крыма, сейчас компания пытается переключиться на другие сельскохозяйственные проекты, пояснил Дедюхин.
В апреле 2014 года, после оккупации Крыма Россией, между Украиной и Россией было полностью прекращено водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, который для Крымрыбокомбината, согласно исковому заявлению, был единственным источником водоснабжения.
Власти Украины перекрыли канал, построив на территории Херсонской области дамбу.
РБК