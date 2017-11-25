Рыбкомбинат в Крыму собрался судиться с Украиной из-за отсутствия воды

Крымский производственный рыбокомбинат подал иск в хозяйственный суд Киева против государственного агентства водных ресурсов Украины. Фермеры требуют взыскать с украинских властей более 53 миллионов рублей в качестве компенсации за потерю 530 тонн рыбы из-за водной блокады Крыма в 2014 году.

После прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году Крымрыбокомбинат выловил в 13,6 раза меньше планируемых 650 тонн товарной рыбы — всего 41,9 тонн (в том числе 25,9 т карпа и 16 т толстолобика и пр.). Это следует из акта оценки ущерба, указывает издание.

Независимой оценки ущерба, по словам представляющего интересы фермеров адвоката Александра Молохова, не проводилось. Сам же Крымрыбокомбинат оценил объемы потерянной рыбы в 530 тонн (400 тонн карпа и 130 тонн толстолобика и пр.).

По словам начальника департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председателя комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году) Андрея Дедюхина, Крымрыбокомбинат — один из основных пострадавших из-за перекрытия Северо-Крымского водного канала.

Специалист уточнил, что до 2014 года производственные мощности предприятия составляли пять тысяч тонн, предприятие производило около 1,5–2 тонн продукции.

Согласно исковым материалам, в активах комбината — 78 водоемов общей площадью 3357 га. До 2014 года Крымрыбокомбинат был крупнейшим рыбным предприятием Крыма, сейчас компания пытается переключиться на другие сельскохозяйственные проекты, пояснил Дедюхин.

В апреле 2014 года, после оккупации Крыма Россией, между Украиной и Россией было полностью прекращено водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, который для Крымрыбокомбината, согласно исковому заявлению, был единственным источником водоснабжения.

Власти Украины перекрыли канал, построив на территории Херсонской области дамбу.

РБК