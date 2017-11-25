Прошу не отождествлять меня с россиянами

Вот что я скажу. Ещё пятеро украинских ребят не вернулись с войны. Их убили несколько часов назад российские оккупанты на украинской земле. А за годы не вернулись тысячи и тысячи. А десятки тысяч вернулись калеками и инвалидами на всю жизнь.

Практически в каждом украинском селе или городе есть своё кладбище этой войны. А в России всем наплевать. Да даже не так страшно, что оголтелая орда поддерживала и поддерживает войну (привыкли, чего ждать еще от пушечного мяса), а очень темно и холодно, что всем россиянам наплевать на то, что творят их соотечественники с украинским народом. Им всё равно. Всем: оппозиционерам, либералам, интеллигенции, фанатикам-имперцам и так далее. Возведенное в абсолют циничное равнодушие.

Прошу не ассоциировать меня, не отождествлять с российским народом, с русской национальностью, с этой ублюдочной территорией под названием Россия. Я недавно писал, что Россия должна быть либо огорожена железобетонным забором, либо разрушена. Корректирую. Разрушена. Только стёрта. А уж, что потом там будет, новая страна, новые страны или ничего не будет – на это мне уже теперь наплевать.

Ничего не хочу, кроме суда для тех, кто устроил в Украине многолетнюю бойню, кто оккупировал Крым, кто мучает и пытает крымскотатарский народ, кто стреляет в украинский народ. Я хочу, чтобы заплатил каждый. Я не беспокоюсь, что заплатит это полупьяное месиво со скрепами в заднем отверстии и замызганным православным крестом на груди, вот эта вся масса уже платит и будет платить еще больше, как и любые рабы без чувства собственного достоинства, без воли, без совести и разума. Меня больше интересует те, кто непосредственно участвовал, кто отдавал приказы и кто ехал их исполнять. Каждый, начиная от Путина, кончая последним боярышниковым выродком из рязанской подворотни, который поехал стрелять в Украину, должен понести наказание. Смерть или суд.

В интервью Сотник меня спрашивал, что мной движет. Я сказал, что чувство справедливости. Уточняю, чувство справедливого возмездия движет мной. За всё, что творили они при советах, за всё, что творят они сейчас – они должны понести наказание. А народец? Да народец за ними потащится на коленях в ад, куда же рабское племя без своих господ – тут вопросов нет. Я жду и так жаль, что я ничего не могу сделать. Иногда хочется всё бросить и поехать воевать за Украину. И эти мысли становятся все навязчивее и чётче.

Александр Тверской