Достижения правления Плотницкого в “ЛНР”

Вот за эти грехи изгнали Плотницкого:

1.Уголь дешевле хлеба.

2. Семьи ополченцев имеют право занять бесплатные квартиры.

3. Установил стабильный курс валюты – 10 рублей к 1 литру стеклоомывателя.

4. Вылечить сифилис стоит всего 1 ящик водки.

5. Провел модернизацию промышленности путем разрезания ее на металлолом.

6. При Плотницком в республике добыча цветного металлолома возросла в 10 раз! А черного металлолома в 60 раз!

7. Победил Бэтмена.

8. Прекратил публичные оргии казаков в Стаханове.

9. 80% импорта республики составляет импорт водки Луга-Нова в Россию. 70%- продажа наукоёмких технологий по распилу металлолома странам-сателлитам, (Россия, Украина, Люксембург).

10. За бутылку водки любой ополченец может поменять позывной.

11. ВВП на душу населения – бутылка водки в неделю.

12. Образование за рубежом (в ДНР)— за счёт государства.

13. Наладил выплаты углем. Минимальная зарплата – 5 кг угля 14. Дворовые шалавы и петухи – коллективная собственность ополчения.

15. В аптеках только натуральный боярышник. За подделку боярышника,- смертная казнь!

16. Заставил пленных польских и американских наемников работать на добыче цветного лома

17. Гуманитарный паек в ЛНР весит на 34 грамма больше, чем в ДНР 18. Плата за электроэнергию для ополченцев отсутствует.

19. Международные инвестиции ежегодно росли на триста цистерн осетинского спирта.

20. Придя к власти, изгнал из страны все иностранные сети магазинов.

21. Дипломы ЛНР полностью исключают утечку интеллектуальных ресурсов за рубеж. 22. Бойцам ополчения — любой понравившийся автомобиль бесплатно.

23. Придя к власти, он спас разваливающийся Луганский Край от распада, подавив сепаратистов из Стаханова и Алчевска! Только при Плотницком для пацанов заработал социальный лифт, а для непацанов,- огнемет “Шмель”! За три года его правления уровень неконтролируемой преступности упал в 12 раз! Продолжительность жизни при приеме “крокодила” увеличилась с 1 до 1,5 лет. Плотницкий принял решение вывести ЛНР из мировой банковской системы и этому примеру были готовы последовать Абхазия и Южная Осетия! Но теперь всему этому наступит конец…

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ПОЛИТОТА