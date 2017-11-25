Достижения правления Плотницкого в “ЛНР”

Вот за эти грехи изгнали Плотницкого:
1.Уголь дешевле хлеба.
2. Семьи ополченцев имеют право занять бесплатные квартиры.
3. Установил стабильный курс валюты – 10 рублей к 1 литру стеклоомывателя.
4. Вылечить сифилис стоит всего 1 ящик водки.
5. Провел модернизацию промышленности путем разрезания ее на металлолом.
6. При Плотницком в республике добыча цветного металлолома возросла в 10 раз! А черного металлолома в 60 раз!
7. Победил Бэтмена.
8. Прекратил публичные оргии казаков в Стаханове.
9. 80% импорта республики составляет импорт водки Луга-Нова в Россию. 70%- продажа наукоёмких технологий по распилу металлолома странам-сателлитам, (Россия, Украина, Люксембург).
10. За бутылку водки любой ополченец может поменять позывной.
11. ВВП на душу населения – бутылка водки в неделю.
12. Образование за рубежом (в ДНР)— за счёт государства.
13. Наладил выплаты углем. Минимальная зарплата – 5 кг угля 14. Дворовые шалавы и петухи – коллективная собственность ополчения.
15. В аптеках только натуральный боярышник. За подделку боярышника,- смертная казнь!
16. Заставил пленных польских и американских наемников работать на добыче цветного лома
17. Гуманитарный паек в ЛНР весит на 34 грамма больше, чем в ДНР 18. Плата за электроэнергию для ополченцев отсутствует.
19. Международные инвестиции ежегодно росли на триста цистерн осетинского спирта.
20. Придя к власти, изгнал из страны все иностранные сети магазинов.
“Переворот” в Луганске. Это хорошо или плохо для свободной Украины?
21. Дипломы ЛНР полностью исключают утечку интеллектуальных ресурсов за рубеж. 22. Бойцам ополчения — любой понравившийся автомобиль бесплатно.
23. Придя к власти, он спас разваливающийся Луганский Край от распада, подавив сепаратистов из Стаханова и Алчевска! Только при Плотницком для пацанов заработал социальный лифт, а для непацанов,- огнемет “Шмель”! За три года его правления уровень неконтролируемой преступности упал в 12 раз! Продолжительность жизни при приеме “крокодила” увеличилась с 1 до 1,5 лет. Плотницкий принял решение вывести ЛНР из мировой банковской системы и этому примеру были готовы последовать Абхазия и Южная Осетия! Но теперь всему этому наступит конец…
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ПОЛИТОТА